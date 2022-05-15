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Galatasaray'a Marcao ve Nelsson müjdesi

#Galatasaray#Marcao#Nelsson
Galatasaraya Marcao ve Nelsson müjdesi

Sakatlıktan çıkan iki stoper yarın Adana Demirspor maçında oynayabilecek.

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Galatasaray’da Adana Demir maçı öncesinde savunmadaki sıkıntı ortadan kalktı. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında forma giymeyen Marcao, dün bu hafta ilk kez dün takımla birlikte çalıştı.

TORRENT OYNATACAK

Ağrıları nedeniyle 2 gün takımdan ayrı çalışan ve daha sonra kontrollü antrenmanlara tabii tutulan Victor Nelsson da taktik çalışmada yer aldı. Sezonun son 2 maçında 6 puan hedefleyen teknik direktör Domenec Torrent’in, Adana Demirspor maçında takıma yeni dönmüş olsalar da stoperde Marcao-Nelsson ikilisine görev vereceği öğrenildi.

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#Galatasaray#Marcao#Nelsson

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