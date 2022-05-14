Galatasaray NEF'e önemli isimlerden destek! Başkan adayları, Okan Buruk, Arda Turan...

ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Galatasaray NEF ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-76'lık skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti.
OYUNCULARDAN DESTEK
Mücadeleyi oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Patrick van Aanholt ve Ömer Bayram yerinden takip etti.
ARDA TURAN VE METİN ÖZTÜRK YAN YANA
Kaptan Arda Turan ile başkan adayı Metin Öztürk ise mücadeleyi yan yana izledi.
ÖZBEK VE HAMAMCIOĞLU DA SALONDA
Eski başkanlardan Dursun Özbek de salondan destek verirken başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da salonda yerini aldı.
OKAN BURUK DA İZLEDİ
Son dönemde Galatasaray ile teknik direktörlük konusunda ismi sık sık anılan Okan Buruk da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.