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Galatasaray NEF'e önemli isimlerden destek! Başkan adayları, Okan Buruk, Arda Turan...

#Galatasaray#Bahçeşehir#Okan Buruk
Galatasaray NEFe önemli isimlerden destek Başkan adayları, Okan Buruk, Arda Turan...

Galatasaray NEF'iin Bahçeşehir Koleji'ni 91-76 mağlup ettiği maçı salondan takip eden isimler dikkat çekti.

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ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Galatasaray NEF ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-76'lık skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

OYUNCULARDAN DESTEK

Mücadeleyi oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Patrick van Aanholt ve Ömer Bayram yerinden takip etti.

Galatasaray NEFe önemli isimlerden destek Başkan adayları, Okan Buruk, Arda Turan...

ARDA TURAN VE METİN ÖZTÜRK YAN YANA

Kaptan Arda Turan ile başkan adayı Metin Öztürk ise mücadeleyi yan yana izledi.

Galatasaray NEFe önemli isimlerden destek Başkan adayları, Okan Buruk, Arda Turan...

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ÖZBEK VE HAMAMCIOĞLU DA SALONDA

Eski başkanlardan Dursun Özbek de salondan destek verirken başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da salonda yerini aldı.

Galatasaray NEFe önemli isimlerden destek Başkan adayları, Okan Buruk, Arda Turan...

OKAN BURUK DA İZLEDİ

Son dönemde Galatasaray ile teknik direktörlük konusunda ismi sık sık anılan Okan Buruk da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

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#Galatasaray#Bahçeşehir#Okan Buruk

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