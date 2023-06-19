Galatasaray'a kötü haber! Mostafa Mohamed'in parası Domenec Torrent'e...

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Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıklamıştı. Kiralama sırasında satın alma opsiyonunun 5.7 milyon euro olduğu duyurulmuştu.

Fanatik'in haberine göre; Omar Elabdellaoui'nin ardından Domenec Torrent de sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı davayı kazandı ve 2.6 milyon Euro tazminata hak kazandı. 30 Haziran'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek Galatasaray, Mohamed'in satışından gelecek paranın (5.75 milyon Euro) yarısını Torrent'e ödeyecek.

Aslan, transfer yasağı ile karşılaşmamak adına CAS'ta kaybettiği davalardaki borçlarını haziran ayı içinde kapatacak.

KAP'A AÇIKLANMIŞTI: 5.7 MİLYON EURO OPSİYON

O dönem Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir" denilmişti.

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