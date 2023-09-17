Galatasaray'a Kopenhag maçı öncesi övgü ve uyarı! Kerem Aktürkoğlu, Icardi ve Ziyech...

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Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın galibiyet gollerini 7 ve 29. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Karadeniz ekibinin golleri ise 46. dakikada Landry Dimata ve 60. dakikada Carlo Holse'den geldi.

Puanını 10'a yükselten Galatasaray, maç fazlası ve averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

KEREM YİNE ATTI! SÜPER LİG'DE TEK...

7 ve 29. dakikalarda Mertens'in asistlerini geri çevirmeyen Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada ise Abdülkerim'in golünün asistini yaptı ve maçın yıldızı oldu.

Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında gol atan Kerem, Ocak 2023'ten sonra (Hatayspor ve Fenerbahçe) üst üste iki lig maçında da ağları havalandırdı.

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Milli futbolcu bu sezon iki Süper Lig maçında hem gol atıp hem asist yapan tek futbolcu konumunda.

2 gol & 1 asist vs Samsunspor

1 gol & 1 asist vs Gaziantep FK

ABDÜLKERİM HEM GOL ATTI, HEM İKİLİ MÜCADELELERİ SÜPÜRDÜ

Galatasaray'ın 3. golünü atan Abdülkerim Bardakcı, Samsunspor maçında en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim oldu.

İkili mücadele: 10/13

Hava topu: 7/7

Abdülkerim ayrıca 2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok gol atan savunma oyuncusu konumunda bulunuyor.

ICARDI FÜZEYE KAFA SOKTU!

67. dakikada Hakim Ziyech'in sert şutuna kafasını sokan ve topu ağlara gönderen Mauro Icardi, geçen sezonun başından bu yana Süper Lig'de en çok kafa golü atan oyuncu oldu.

İlk 11 çıktığı son 11 Süper Lig maçında da gol atan Arjantinli golcü (toplam 18 gol), Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana en uzun serinin sahibi olan Burak Yılmaz'ın (11 maç; Mayıs-Kasım 2011) rekorunu egale etti.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, bu maçı köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: ZIYECH'İN İŞTAHI DEVLER LİGİ İÇİN UMUT VERİCİ

UEFA’nın 55 üyesi içinde transfer dönemi en geç biten ikinci ülkeyiz (İsrail’den sonra). Bence ülke futbolu açısından doğru bir strateji bu. Çünkü acele edip Afrika ağırlıklı transfer yapmaktansa, beş büyük ligden daha fazla oyuncu getirme şansımız oluyor böylece.

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Bence 2023-2024 yaz transfer döneminde Süper Lig kulüpleri, her zamankinden daha iyi işler yaptılar. Bu lige her zaman beş büyük ligde bir miktar gözden düşmüş yıldızlar geliyorlardı, ancak çoğunluğu 30 yaşından sonra tercih ediyordu bu rotayı. Bu sezon alınanların önemli bir kısmı 30 yaş altı. Son şampiyon Galatasaray’ın transferlerinden Tete 23, Ndombele ve Angelino 26, Davinson 27, Zaha, Ziyech, Kerem Demirbay 30 yaşındalar. Bu oyuncuların büyük ihtimalle son sahibi olmayacak sarı kırmızılılar. Ki bu Süper Lig için önemli bir gelişme.

BU KADAR ÇOK TRANSFER HOCALARIN iŞiNi ZORLAŞTIRIYOR

Ancak elbette bu kadar çok transfer, teknik adamların işini kolaylaştırmıyor. Okan Buruk’un 12-13 oyuncusu ayrılmış, bir o kadar yeni transfer yapmış. Galatasaray, 22 gün içinde ikisi Devler Ligi’nde olmak üzere yedi müsabaka oynuyor. Okan Hoca bence bu süreci şu ana kadar doğru yönetti, şampiyon iskeleti koruyup sadece Angelino, Kerem Demirbay ve Tete rötuşlarıyla devam etti yoluna. Molde, Gaziantep ve Samsun maçlarını aynı 11’le kazandı. Hazır olmayan oyuncu riskini minimize ederek... Güvenilir ve başarmış omurgasıyla.

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KEREM AKTÜRKOĞLU’NA AYRI BiR PARANTEZ AÇMAK ŞART

Bu süreçte, geçen sezon olduğu gibi Galatasaray’ın sarı omurgası, Nelsson, Torreira, Mertens, İcardi yine başroldeler. Kerem Demirbay dün tamamlanamayan hücumların dönüşünde daha fazla katkı yaptı. Ziyech iştahlı başladı, onun varlığı çarşamba için önemli. Ancak sezonun ilk bir buçuk ayında müthiş performansıyla gol-asist yükünü sırtlayan Kerem Aktürkoğlu’na da ayrı bir parantez açmak lazım. Geçen sezon İcardi’nin de katkısıyla kolektif oyun becerisini artırmıştı. Bu sezona da ceza alanına ikinci santrfor koşularını geliştirmiş olarak girdi. Aktürkoğlu’ndaki bu çıkış, Eylül-Ekim’deki Şampiyonlar Ligi ve Euro 2024 eleme maçları öncesi Türk futbolu için çok sevindirici.

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ENGİN KEHALE: KEREM AKTÜRKOĞLU VE KALİTE MAÇI ÇÖZDÜ

Maçın başlangıç düdüğünde, sahada geçen sezondan sekiz oyuncusu olan Galatasaray’ın karşısında sekiz oyuncusu yeni bir Samsunspor vardı. Gidişattaki en belirleyici unsur da bu oldu. Sarı kırmızılılar, alışkanlıklarını ve set kurgularını o kadar rahat sergilediler ki ilk 45 dakika Dimata’nın kaçırdığı gol haricinde çok rahat tempoda ve skorla geçildi. Okan Buruk, set oyunlarını çalıştıran ve idmanların sahaya yansımasında oyuncuların yeteneklerine güvenen bir hoca.

SET OYUNUNU ÇOK RAHAT OYNADI

Nasıl güvenmesin ki zaten? Hüseyin Eroğlu’nun iki mobil orta saha Soner ve Tait ile başlaması, Galatasaray’ın set oyunlarını antrenmandaki kadar rahat oynamasını sağladı.Samsunspor uzun topla çıkıp ilk baskıyı atlatmak istedi belki ancak geçiş oyunlarında ve orta saha koşularını takipte hep zorlandı. Çizgide bir Tete, top merkeze ya da beklere geldiğinde rakip beki ve stoperi arasına koşu atan bir Mertens, top Mertens’e gelirken merkez koşusu atan bir Kerem Aktürkoğlu.

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BiRBiRiNiN KOPYASI iKi GOL

Saat gibi işledi bu düzen ve birbirinin kopyası iki gol geldi. Duran toplarda ilk dokunuşu belki de ligde en iyi yapan isim Abdülkerim’le aslında maç ilk yarıda bitmiş gibi gözüküyordu. Maçın geri kalanında sarı kırmızılılar için amaç, yeni transferleri görmek ve sakatlık vermemekti. Ziyech heyecanıyla başlayan devrede üst üste gelen iki Samsunspor golü, bir anda stadyuma buz kestirdi.

ANGELiNO’NUN ZAAFI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın sürekli geri koştuğu oyundaki ve Angelino’nun kanadındaki savunma zaafları, maçın genelinde bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ziyech’in golünü adeta elinden alıp, araya kafasını sokup muazzam bir gol atan İcardi, hem serisini devam ettirdi hem de stadyumdaki gerginliği almayı başardı. Erden Timur dün Divan Kurulu toplantısında ticari gelirlerdeki yüksek artıştan bahsetti. Bunun temel nedeni, stada ya da ekran başına taraftarı bağlayacak oyuncu fazlalığı. Eminim ki stada ‘Aşkın Olayım’ söylemeye gelen taraftar sayısı hiç az değil. Bunun yanında, takım boyu azaltılıp kompakt yapı hızlı sağlanmaz ise; Şampiyonlar Ligi temposunda ayakta kalmak kolay olmaz. Burada da görev Okan Buruk un üreteceği çözümlerde.