Galatasaray'da Okan Buruk'tan Zaha açıklaması

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u 4-2 yenerken maç sonrası açıklamalar yaptı.

"HÜCUMDA ÇOK KALİTELİYDİLER"

"Samsunspor'u Hüseyin Eroğlu'nu tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Pozisyona girdiler, goller attılar. Bu kez çok farklı bir Samsunspor vardı. Hücumda çok kaliteliydiler. Sakin oynadık, hücumda top bizde kaldı. Bir iki daha doğru geçiş yapsak, daha çok gol atabilirdik. İlk yarıya çok rahat bir şekilde girdik. Sonrasında oyuncularımıza çarparak goller yedik. Çok iyi frikik atılmadı ama futbolda bu var. Aynısını Molde maçında biz attık ama bu kez yedik. Sonrasında hamleleri yaptık. Defansta dikkatli oynadık."

"ZIYECH İYİ İŞLER YAPTI"

"Yeni oyuncuları sahaya sürdük. Hakim Ziyech olumlu işler yaptı. Antrenmanda bunu bana vermişti, böyle oynamasını bekliyordum. Tanguy Ndombele de olumlu işler yaptı."

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"KEREM İSTEMEDİĞİ ŞEYLERİ GÖRDÜ"

"Maçın başında çok daha iyi oynadık. Bunu bundan sonraki maçlarda devam ettirmeliyiz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Milli maç dönüşleri zordur ama kazandık. Kerem Aktürkoğlu ligin başında istemediği şeyleri gördü. Ancak sonrasında önemli başarılara imza attı. Önemli başarılara imza attı. Bizim için önemli oyuncu. İç sahada ufak tefek şeyler oldu ama sahanın en iyilerindendi. Taraftarlar da onu alkışlayarak uğurladı. Tete ilk yarı elinden geleni yaptı. Hakim Ziyech'in 45 dakika görmesini istedim. Wilfried Zaha gelecek. Sonradan girmek zordur, bazı oyuncular adapte olamadı. Ancak hücumda iyi işler yaptık. Lucas Torreira ve Kerem Demirbay da zaman zaman hücuma destek verdi."

ZAHA AÇIKLAMASI

"Tete ilk yarı elinden geleni yaptı. Hakim Ziyech'in 45 dakika görmesini istedim. Wilfried Zaha da gelecek."