Galatasaray'a gideceği haberlerinin ardından Dorukhan Toköz'den 'sus' paylaşımı

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için uzun süredir Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler çıkıyordu. bugün de milli futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıktı.

Dorukhan Toköz, bu haberlerin üzerine Instagram hesabından dün Gençlerbirliği maçındaki gol sevincini paylaşıp 'Sus' emojisi kullandı.

Dorukhan Toköz, Gençlerbirliği maçında eksikler sebebiyle sol bekte 90 dakika görev yaptı.

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