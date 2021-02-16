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GeriFutbol Galatasaray'a gideceği haberlerinin ardından Dorukhan Toköz'den 'sus' paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Galatasaray'a gideceği haberlerinin ardından Dorukhan Toköz'den 'sus' paylaşımı

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Galatasaray'a gideceği haberlerinin ardından Dorukhan Toköz'den 'sus' paylaşımı
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Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a gideceği haberleri de çıktı. Milli futbolcu, bu haberler sonrasında bir paylaşım yaptı.

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için uzun süredir Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler çıkıyordu. bugün de milli futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıktı.

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Dorukhan Toköz, bu haberlerin üzerine Instagram hesabından dün Gençlerbirliği maçındaki gol sevincini paylaşıp 'Sus' emojisi kullandı.

Dorukhan Toköz, Gençlerbirliği maçında eksikler sebebiyle sol bekte 90 dakika görev yaptı.

Hürriyet

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