Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuna İngilizler şaşırdı! 'Buna nasıl faul verdi?'

Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'de Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürürken karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan faul pozisyonu İngiliz basınının dikkatini çekti.

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının 64. dakikasında Pierre-Yves Polomat ile Cyle Larin arasındaki pozisyonda Polomat'ın yerde kalmasının ardından yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, hemen önünde yaşanan bu pozisyon için bayrağını kaldırdı, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise faul kararı verdi.

Pozisyonun tekrarında Polomat'ın çimlere takılıp düştüğü ve Larin'in bir hamlesinin olmadığı görülürken bu karar, İngiliz basınında da yer buldu.

'YAN HAKEM BUNA NASIL FAUL VERDİ?'

İngiltere'nin en çok okunan haber siteleri arasında yer alan The Sun gazetesi, Twitter hesabından bu pozisyonu paylaşırken ''Yan hakem buna nasıl faul verdi?'' yorumunda bulundu.

The Sun'ın yaptığı paylaşım kısa süre içinde 20 bine yakın beğeni alırken birçok Türk taraftarlar, paylaşımın altında Süper Lig'de yapılan diğer hakem hatalarının videolarını paylaştı.

How’s the linesman given this as a foul?!🥴 pic.twitter.com/M4GIGrWQpP