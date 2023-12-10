Galatasaray'a FC Kopenhag maçı öncesi Hakim Ziyech müjdesi

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Galatasaray, 12 Aralık Salı günü Danimarka'da FC Kopenhag ile kritik bir mücadeleye çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde "Tamam mı, devam mı?" anlamına gelecek bu maç öncesi sar-kırmızılı takımda hazırlıklar sürüyor.
ZIYECH MÜJDESİ
Manchester United maçına 2 gol 1 asistle damga vuran, Pendikspor karşısında klas bir gol atan Hakim Ziyech, Adana Demirspor maçında riske edilmemişti.
Faslı oyuncu takımın bugün yaptığı hazırlıklarda yer aldı.
Sakatlığını tamamen atlattığı gözlenen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.