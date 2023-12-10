Galatasaray'ın kritik FC Kopenhag maçına İtalyan hakem

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşacak.

12 Aralık Salı günü Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'da başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.