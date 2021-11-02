Galatasaray'a bir Rumen daha! Petrila'yı Jose Mourinho'nun elinden kapacaklar...

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Yaz transfer döneminde iki Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, 3. Rumen yıldız için girişimlere başladı.

Ocak transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferleri gerçekleştireceklerini söylemişti.

Epözdemir açıklamasında, "6 numara çalışması var. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

LILLE VE ROMA DA İSTİYOR

Sarı-kırmızılı takımda bu gelişmeler yaşanırken, Rumen basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Pro Sport'un haberine göre Galatasaray, Cluj forması giyen orta saha oyuncusu Claudiu Petrila ile ilgileniyor. Sezona harika bir başlangıç yapıp ilk 4 maçta 3 gol kaydeden Petrila'yı yakından takip eden sarı-kırmızılıların bu transferde ciddi rakipleri bulunuyor.

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Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in de 20 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve Romanya'ya gözlemcilerini göndererek detaylı rapor hazırlattıkları belirtildi.

MLS'İ REDDETTİLER

Başarılı orta saha oyuncusuna Amerika MLS'ten de teklif geldiği ancak Petrila'nın büyük potansiyeli nedeniyle bu teklifin kabul edilmediği kaydedildi.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Cluj'ün 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği, son yıllardaki en büyük potansiyel olarak gördükleri Petrila'nın transferinden önemli bir gelir bekledikleri ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA: BONSERVİS İÇİN ERKEN

Cluj Sportif Direktörü Bogdan Mara yaptığı açıklamada, "Bu sezonki maçlarımıza yurtdışından birçok kulübün gözlemcisi geldi. Roma, Lille ve Galatasaray'ın yetkilileri Petrila'yı izledi. Bu transfer için bonservis konuşmak için henüz erken. Petrila son dönemde seviyesini oldukça yükseltti. Yetenekli bir futbolcu. Ciddi çalışmaya devam ederse mutlaka teklif alacaktır ancak şu an resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.