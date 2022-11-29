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Galatasaray'a 1 milyonluk dava! Federico Pastorello, Tudor üzerinden şikayet etti

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#Galatasaray#Federico Pastorello#Tudor
Galatasaraya 1 milyonluk dava Federico Pastorello, Tudor üzerinden şikayet etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

FIFA tescilli Menajer Federico Pastorello, sarı kırmızılı kulübü şikayet etti. 2017’de Tudor’u G.Saray’a getirdiğini iddia eden Federico Pastorello, 60 bin Euro’luk menajerlik ücretinin ödenmediğini öne sürerek kulüp hakkında dava açtı.

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Teknik direktör İgor Tudor ile ekibinin 5 yıl önce G.Saray’la imzaladığı sözleşmeye aracılık ettiğini iddia eden Federico Pastorello, menajerlik ücretini alamadığı gerekçesiyle kulübe 60 bin Euro’luk (yaklaşık 1 milyon 158 bin TL) alacak davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Pastorello, G.Saray ile Tudor arasındaki sözleşmesinin imzalanması konusunda üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdi ve 180 bin Euro ücret almaya hak kazandı.

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Tudor ile G.Saray arasında imzalanan sözleşmenin 15 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2018’de sona ereceğinin anlatıldığı dava dilekçesinde “180 bin Euro’luk menajerlik ücretinin ilk taksiti olan 60 bin Euro’nun kendisine ödenmesi için G.Saray’a bildirmiştir. Ancak davalı kulüp herhangi bir ödeme yapmamıştır” denildi.

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#Galatasaray#Federico Pastorello#Tudor

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