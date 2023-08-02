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UEFA Åžampiyonlar Ligi 2. Ã¶n eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, 2-2'nin rÃ¶vanÅŸÄ±nda Litvanya ekibi Zalgiris'i Rams Park'ta 1-0 maÄŸlup etti ve adÄ±nÄ± 3. Ã¶n eleme turuna yazdÄ±rdÄ±.

ZANIOLO KADRODA YOK! SEBEBÄ°...

Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Okan Buruk, Zalgiris karÅŸÄ±sÄ±na ÅŸu ilk 11'ler Ã§Ä±ktÄ±: Muslera, Angelino, AbdÃ¼lkerim, Nelsson, Boey, Berkan, Oliveira, Kerem, BarÄ±ÅŸ Alper, Mertens, Halil

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda Ä°talyan yÄ±ldÄ±z Nicolo Zaniolo maÃ§Ä±n kadrosunda yer almadÄ±. Okan Buruk, maÃ§ Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada; "Zaniolo dÃ¼n taktik idmanÄ±n en sonunda kasÄ±ÄŸÄ±nda bir aÄŸrÄ± hissetti. Yoksa bugÃ¼n ilk 11'de olacaktÄ±. Ã‡ok olumsuz bir ÅŸey yok ama aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu ve oynayamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 2-3 gÃ¼ne antrenmanlara baÅŸlayacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Nicolo Zaniolo, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± tribÃ¼nden takip etti.

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Galatasaray'Ä±n yedek kulÃ¼besi ise ÅŸu oyunculardan oluÅŸtu: Ahmet Åžen, Dubois, MidtsjÃ¶, Yunus AkgÃ¼n, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, Baran Aksaka, Morutan, Hamza Akman, KazÄ±mcan, Bakambu

41 BÄ°N TARAFTAR SEYRETTÄ°

Bu sezon ilk iÃ§ saha maÃ§Ä±nda takÄ±mlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, Zalgiris mÃ¼cadelesinde tribÃ¼nleri doldurdu. RAMS Parkâ€™ta oynanan mÃ¼sabakayÄ± toplam 41 bin 505 taraftar izledi.

ZAHA VE KEREM DEMÄ°RBAY TRÄ°BÃœNDE, ICARDI LOCADA

Galatasaray'Ä±n yeni transferleri Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± tribÃ¼nde takip etti. SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatan ancak UEFA listesinde yer almayan Torreira da tribÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izledi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n yÄ±ldÄ±z forveti Mauro Icardi ise karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± locada takip etti.

MERTENS'TEN HARÄ°KA GOL!

MaÃ§a baskÄ±lÄ± baÅŸlayan Galatasaray maÃ§Ä±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde pozisyonlar bulsa da golÃ¼ bir tÃ¼rlÃ¼ bulamadÄ±. 31. dakikada Kerem, saÄŸdan kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda topu ceza yayÄ±na kesti. O noktada bulunan Mertens, geliÅŸine harika vurdu ve topu aÄŸlara gÃ¶nderdi.

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HAGI'YI GERÄ°DE BIRAKIP TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

Dries Mertens, Zalgiris aÄŸlarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi bu harika golle Galatasaray tarihine geÃ§ti. Gheorghe Hagi'yi (36 yaÅŸ 32 gÃ¼n vs Milan) geride bÄ±rakan Mertens(36 yaÅŸ, 88 gÃ¼n) Galatasaray formasÄ±yla Avrupa kupalarÄ±nda gol atan en yaÅŸlÄ± yabancÄ± oyuncu oldu.

JUAN MATA, MERTENS Ä°LE MESAJLAÅžMASINI PAYLAÅžTI

GeÃ§en sezon Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, dÃ¼n Mertens ile yaptÄ±ÄŸÄ± mesajlaÅŸmayÄ± paylaÅŸtÄ±.

MesajlaÅŸmada Mata, Mertens'e; "YarÄ±n iÃ§in baÅŸarÄ±lar. GOL atÄ±p bana adayacaksÄ±n." yazÄ±p golf emojisi koymuÅŸ. 'Tamam, sÃ¶z' diye cevap veren Mertens, golÃ¼ attÄ±ktan sonra golf vuruÅŸu hareketi yaptÄ±.

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BARIÅž ALPER'Ä°N GOLE TEPKÄ°SÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Mertens'in harika golÃ¼nÃ¼ iyi bir noktadan izleyen BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz, topun aÄŸlara gitmesinin ardÄ±ndan baÅŸÄ±nÄ± iki elinin arasÄ±na aldÄ± ve ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

BAKAMBU SÃœRE ALDI

Galatasaray'Ä±n yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada oyuna girerek yeni takÄ±mÄ±yla ilk resmi maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±.

OKAN BURUK BÄ°R Ä°LKÄ° YAÅžADI

Galatasarayâ€™da Teknik DirektÃ¶r Okan Buruk bir ilki yaÅŸadÄ±. Galatasarayâ€™Ä±n baÅŸÄ±nda teknik direktÃ¶r olarak Avrupa kupalarÄ±nda bu sezon ilk kez mÃ¼cadele eden Buruk, Zalgiris maÃ§Ä±yla birlikte ilk kez Avrupa'da galibiyet elde etti.



Okan Buruk'un Ã¶ÄŸrencileri UEFA Åžampiyonlar Ligi 2. Ã–n Eleme Turu ilk maÃ§Ä±nda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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