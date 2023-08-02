Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç özeti)

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile Zalgiris karşı karşıya geldi. 2-2'nin rövanşında RAMS Park'ta oynanan maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, adını bir üst tura yazdırdı.

Galatasaray'a turu getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile karşılaşacak. Maçlar 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY 1-0 ZALGIRIS

GOL: 31' Mertens

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Berkan, Oliveira, Kerem, Barış Alper, Mertens, Halil

ZALGIRIS: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Gorobsov, Kendysh, Mamic, Golubickas, Oyewusi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



17. dakikada Dries Mertens’in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

18. dakikada sol taraftan Angelino’nun ortasında arka direkte Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

31. dakikada sağ kanattan korner kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun, ceza sahası dışına yaptığı ortada Mertens gelişine şık bir vuruşla topu kaleci Gertmonas'ın solundan ağlara gönderdi. 1-0

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan ceza sahasına girip içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde önünde bulan Berkan Kutlu, yaptığı vuruşta top savunmadan oyun alanına geri döndü.

64. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu’nun attığı pasta ceza sahası içinde Yunus Akgün topu kafayla Mertens’in önüne indirdi. Bu oyuncunun kale önünde sağına çekip yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada orta sahada topla buluşan Oyewusi, topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına girdi. Oyewusi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Muslera iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

76. dakikada Nassim Hnid, Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede sonrası hakem Willy Delajod tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Delajod kırmızı kartı iptal edip, Nassim Hnid’e sarı kart gösterdi.