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Futbol
Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Galatasaray yeni seriye hazırlanıyor! Falcao sevinci...

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Galatasaray yeni seriye hazırlanıyor! Falcao sevinci...

Şampiyonluk yolunda MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Demir Grup Sivasspor karşısında da yara alan Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular kenetlendi. Sarı-kırmızılılar yeni seriye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderliği de kaybetti. Ankaragücü maçı 11'inden biri mecburi toplamda 6 değişiklik yapan teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri de maç sonrası tartışılırken, kalan 12 maçla ilgili futbolcular ve teknik heyet kenetlenme yaşadı. Tüm maçlarını kazanıp şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, önümüzdeki hafta oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında da ilk 11'de değişiklikler yaşanacak.

Fatih Terim: Kırmızı kart demeyen bir Allah'ın kulu var mıdır acaba?Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken, Fatih Terim maç sonrası karşılaşma ve hakem Ali Şansalan ile ilgili eleştirilerde bulundu.
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BELHANDA CEZALI, LİNNES KULÜBEYE

Cezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca yeni format üzerinde çalışma yapacak. Sivasspor maçında çok kritik hatalara imza Martin Linnes'e de kulübe yolu gözüktü. 

FALCAO SEVİNCİ

Radamel Falcao'nun Sivasspor maçına ilk 11'de başlayıp 2 gol kaydetmesi ise Sarı-kırmızılılar adına en sevindirici gelişme oldu. Mostafa Mohamed de bu maçla cezasını tamamlarken, iki santrforun da formda ve hazır olması teknik heyetin elini güçlendirdi. 

Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).
Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).

FEGHOULİ HAZIR DEĞİL

Sivasspor maçında sonradan oyuna dahil olan Sofiane Feghouli ise hazır bir görüntü vermedi. Son haftalara girilirken, Galatasaray'ın katkı beklediği Cezayirli futbolcuya özel antrenman programı planlanıyor.

 

Galatasaray yeni seriye hazırlanıyor Falcao sevinci...

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