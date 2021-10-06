Galatasaray ve Fenerbahçe'den güç birliği

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte seçim döneminde verdikleri vaatler doğrultusunda ilk 100 gün için hazırlanan raporu Galatasaray Televizyonu’nda açıkladı.

Elmas, açılış konuşmasında, “Geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik” dedi.

Elmas’ın ardından Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt sunum yaparken, Fenerbahçe ile iş birliği gerçekleştireceklerini duyurdu. Özyurt’un öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

KONTRATLAR İNCELENDİ

· Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk pakedi oluşturuldu. Yakında açıklanacak.

· Girişimcilik Merkezi tamamlandı. 11 Ekim’de lansmanı yapılacak. Veri yönetim departmanı kuruldu. Türkiye’deki ilk NFT koleksiyonu çıkartıldı, 59 saniyede tükendi.

· Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile görüşmeler yapıldı.

Haberin Devamı

· Tüm sözleşmeler incelendi. Geçmiş yıllarda Galatasaray’a kesilen cezalarla ilgili tekrardan başvurular yapıldı. Kemerburgaz için izinler alındıktan sonra inşaata başlanacak. Galatasaray Adası için altyapı çalışması tamamlandı.