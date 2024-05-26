Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu birlikte kutladı! İlginç anlar, Fenerbahçeli taraftarlar...

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Süper Ligde 24. kez şampiyon olan Galatasaray'da taraftarlar yurdun birçok yerinde şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

ÇUKUROVA’DA GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Galatasaray’ın Konyaspor’u 3-1 yenmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de, Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Doğu Akdeniz kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de sokakta kutlamalara katılan Galatasaray taraftarları, kentleri sarı-kırmızı renklerle donattı. Taraftarlar, şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

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ADANA’DA GERGİNLİK

Adana’da bir grup Adana Demirspor taraftarı, kutlama yapan Galatasaraylı taraftarla tartıştı. Mavi lacivertli taraftarlar, Galatasaray bayrağını yırttı.

ANKARA’DA GALATASARAY TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Konyaspor - Galatasaray müsabakasının son düdüğüyle birlikte başkentli sarı-kırmızı taraftarlar Trendyol Süper Lig’deki 24. şampiyonluğu coşkuyla kutladılar. Ankara`da müsabakayı heyecanla televizyonlardan izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara çıkarak galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladılar. Kızılay Güvenpark`ta toplanan Galatasaraylı kalabalık taraftar grubu şampiyonluğun mutluluğunu doyasıya yaşadı. Kalabalık grup şarkılar eşliğinde sevinçlerini yaşarken, ezeli rakiplerine de göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

AĞRI’DA DİKKAT ÇEKEN KUTLAMA

Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından Ağrılı taraftarlar sokaklara akın ederken, Fenerbahçeli taraflar ise bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

Dörtyol kavşağında buluşan taraftarlar havai fişek ve meşalelerle geceyi aydınlattı. Araçların konvoy yaptığı kutlamalarda Fenerbahçeli taraftarın da Fenerbahçe bayrağıyla kutlamalara katılması dikkat çekti. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise sokaklarda sırtında Fenerbahçe bayrağıyla kalabalığa aldırış etmeden yürüdü.

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KUŞADASI’NDA GALATASARAY COŞKUSU

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu, Kuşadası’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce Galatasaray taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı.



Kuşadası sokakları, sarı-kırmızı renklere büründü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, takımlarının başarısını kutlamak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Konvoylar oluşturuldu, marşlar söylendi ve havai fişek gösterileri düzenlendi.



Kuşadası’nda gerçekleşen kutlamalar, kentin en işlek meydanlarında yoğunlaştı. Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan binlerce kişi, büyük bir coşku ve gurur içinde geceyi tamamladı. Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli bir şekilde geçmesi için yoğun çaba sarf etti.

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GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU TOKAT’TA COŞKUYLA KUTLANDI

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken, Tokat’ta sarı-kırmızılı futbolseverler zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Galatasaray, ligin şampiyonu olurken Tokat’ta da sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Galatasaray bayraklarını eline alan taraftarlar araçlarıyla ve yaya olarak Cumhuriyet Meydanı’na gelip tezahüratlarda bulundu. Daha sonra Gop Bulvarı’nda araçlarla ve yaya olarak tur atan sarı-kırmızılı taraftarların kutlamaları devam ediyor.

KAYSERİ'DE GALATASARAY COŞKUSU

Kayserililer; Galatasaray'ın şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından binlerce Galatasaray taraftarı cumhuriyet meydanında toplandı. Ellerinde bayrak ve meşalelerle marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılı taraftarlar, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Kimi taraftarlar ellerinde bayraklarla davul zurna eşliğinde halaylar çekerken kimileri ise araçlarıyla konvoy yaptı.

Kayseri'deki Galatasaray taraftarları, 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

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GÜMÜŞHANE’DE COŞKUYLA KUTLANDI

Gümüşhane’deki Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasının ardından sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle Atatürk Caddesi üzerinde tezahüratlar eşliğinde yürüyen taraftarlar takımlarının 24. lig şampiyonluğunu doyasıya eğlenerek kutladı.

BARTIN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Bartın'da taraftarlar meydana akın etti. Bartın'da binlerce taraftar doyasıya şampiyonluğu kutladı.

Yukarışarşı, Hükümet Caddesi, Asma, Şadırvam, Kemerköprü Meydanı gibi noktalarda buluşan binlerce taraftarlar sloganlar atıp şampiyonluğu kutladı. Yakılan meşalelerle adeta Bartın sokakları sarı-kırmızıya büründü. Çıkan duman ve kıvılcımlar nedeniyle bazı taraftarlar zor anlar yaşadı. Kimi taraftarlar ise kutlamalara araçları ile katıldı. Araçları ile konvoy yapan taraftarlar, klakson çalarak, coşkuya ortak oldu.

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Taraftarlar, farklı yollardan asıl kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Şampiyonluk kutlaması öncesi güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri ise maç sonrası dağılan Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaraylılar ile karşılaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri Galatasaray taraftarlarının buluşma noktaları ve yürüyüş güzergahlarında da geniş güvenlik önlemi aldı.

GALATASARAYLILAR TAKSİM’E AKIN ETTİ

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğun ardından Taksim’e akın etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Taksim’e akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTAR GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞUNU BÖYLE KUTLADI

Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan ederken, Bursa’da da sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Kutlama yapan taraftarların arasında Beşiktaşlı bir taraftarın sevinci dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın hemen ardından Bursa’da sarı-kırmızılı taraftarlar, meydanlara akın ederek şampiyonluklarını kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.



BEŞİKTAŞLI TARAFTAR KUTLAMALARA KATILDI

Son düdüğün çalınmasıyla birlikte binlerce Galatasaray taraftarı ellerinde meşale ve bayraklarla sokaklara çıktı. Kutlamalar esnasında bir Beşiktaş formalı taraftar ise eline Galatasaray bayrağı alarak coşkuya ortak oldu.