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GeriFutbol Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına güneş enerji santrali kurulacağını açıkladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına güneş enerji santrali kurulacağını açıkladı!

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Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına güneş enerji santrali kurulacağını açıkladı!

 Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor." denildi.

Galatasarayda Türk Telekom Stadyum zemininin son hali...
Galatasaray'da Türk Telekom Stadyum zemininin son hali...

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacağı aktarıldı.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar'ın katılacağı belirtildi.

Galatasaray, Türk Telekom Stadının çatısına güneş enerji santrali kurulacağını açıkladı

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