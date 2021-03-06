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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2021 - 08:51 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Türk Telekom Stadyum zemininin son hali...

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Galatasaray'da Türk Telekom Stadyum zemininin son hali...

Galatasaray'da Sivasspor ile oynanacak kritik maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin son hali dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'da Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin nasıl olacağı merak ediliyordu.

Tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in kızı, aynı zamanda Galatasaray üyesi olan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından stadyumun fotoğrafını paylaşırken zemininin bozuk olması dikkat çekti.

Galatasaray taraftarları, stat zemininin hala bozuk olması nedeniyle sosyal medyada şaşkınlıklarını belirtti. Sarı kırmızılı ekibin Sivasspor ile oynanacak maç için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynama başvurusu yapacağı iddia ediliyordu.

Galatasarayda Türk Telekom Stadyum zemininin son hali...

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