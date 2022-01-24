Galatasaray - Trabzonspor maçına damga vuran detay! Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı...

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının ligin 22’nci haftasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olduğu müsabakanın ilk 11’ine göre, Trabzonspor karşılaşmasının 11’inde 5 değişiklik yaptı. İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt ve Morutan’ı kesen İspanyol teknik adam, bu oyuncuların yerine Fatih Öztürk, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Emre Kılınç’a ilk 11’de görev verdi.

Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen ve ıslıklanan İsmail Çipe kızağa çekilirken sarı kırmızılıların deneyimli kalecilerinden Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında süre aldı.

Muslera’nın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe’nin başarısız performansı sonrası gözlerin çevrildiği Fatih Öztürk, genel olarak iyi bir maç çıkarttı.

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TRİBÜN BASKISIYLA TOPU HIZLI OYUNA SOKTU, HATA GELDİ

Edin Visca'nın attığı golde topu oyuna hızlı sokan Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı'nın büyük bir hatayla topu kaptırmasıyla Boşnak oyuncunun sert vuruşu sonrası topu kalesinde gördü. Bakasetas'ın ardından Visca'nın attığı gollerle 6 dakika içerisinde geri düşen Galatasaray'da büyük bir şok yaşandı.

Visca'nın attığı gol öncesi dikkat çeken bir detay vardı. Skorun 1-1 olmasıyla Galatasaray taraftarı, Kaleci Fatih’in oyunu hızlıca başlamatması için ıslık ve yuhalama ile baskı oluşturdu. Üst üste yapılan hatalar sonrasında dengesiz yakalanan savunmaya cezayı kesen isim Edin Visca oldu.

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İŞİN ŞAKASI KALMADI

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmada 2-1 yenik ayrılırken Torrent yönetiminde çıktığı üçüncü maçtan da puan alamadı.

Ligde oynadığı son 12 maçta yalnızca bir kez kazanabilen sarı kırmızılılar, Domenec Torrent yönetiminde öne geçtiği 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak kötü bir performans ortaya koydu.

Ligde topladığı 27 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, düşme hattının yalnızca 3 puan önünde bulunuyor.

Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor ise 54 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

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