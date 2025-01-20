Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya cevap: 'Önde olan biziz, arkaya bakmaya gerek yok'

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve İsmael Jakobs basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

'Önemli ve kritik bir karşılaşma. Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puanı bizi aldatmasın. Kendi liginde lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında büyük farklar var ama iyi oyunculara sahipler. Devre arası onlarda, uzun süredir maç oynamıyorlar. Hazırlık maçlarını takip ettik.'

'Maçları önemsemiyorsunuz' görüşüne katılmıyorum'

“Başkanımız Dursun Özbek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarın kazanıp maçı ona armağan etmek istiyoruz. Kiev'in Avrupa Ligi'nde durumu bizi aldatmasın; kendi liginde lider durumdalar. Hiç kaybetmediler. Avrupa ligiyle farklar var ama kaybetmediler. Rakibimizin iyi takım olduğunu söyleyebilirim. Maçın favorisi biziz ama rakibimiz de iyi takım"

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'Maçları önemsemiyoruz' diyemesiniz'

'Galibiyet sayımıza, 17 deplasman üst üste kazanmış takıma 'Maçları önemsemiyoruz, konsantre olmuyorsunuz' diyemezsiniz. Her maçı önemsiyoruz, yüzde yüz hazırlanıyoruz, saygı duyuyoruz rakibe. Son maçta ikinci yarı çok domine ettik. Top girmedi. İkinci yarıyı ne kadar iyi oynadığımızı, konsantre olduğumuzu gösterdik. Bunu ligde ve Avrupa'da gösteriyoruz. Bu yüzden ligde 6 puan farkla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldı. Bu 3 beraberliğin ikisinde, Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında top girmedi. Hem ligi domine eden hem Avrupa'da ilk 8 için mücadele eden bir takım. İç sahadaki tüm maçları kazandık, bu maçı da kazanıp turu geçmek istiyoruz. Oyuncularım her maçı önemsiyor, konsantre oluyor ama her maça aynı şekilde başlamak zor. Çok fazla maç oynuyoruz. Sadece Galatasaray olarak değil... Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, lig, milli takım... Bu kadar çok maçın oynandığı yerde oyuncular psikolojik olarak zorlanabilir. Bu da gayet normal. Biz başarılı gidiyoruz.'

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'Ajax maçından sonra listeye yazabiliyoruz'

'Şu anda tabii ki kulübemiz daraldı. Avrupa Ligi'nde Roland, Eyüp Aydın yok. Listede yoklar. Kulübede ne kadar çok oyuncu olması bizim için önemli. İyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelenler önemli ama maça başlayan, oyuna girecek oyunu sayısı bize maç kazandıracak kalitede. Son iki maçtayız. Transfer yapsak da kadroda olmayacaktı bu oyuncular. Ajax maçından sonra transferleri listeye yazabiliyoruz. Giren oyuncuların ne verdiği çok önemli. Performanslarını artırabiliriz, dokunabiliriz. Bu da bizim işimiz. Oyuncularımızı daha hazır hale getireceğiz.'

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'Hedefimiz San Mames'te final'

'Avrupa'da ilk hedef ilk 8'in içinde olmak. Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Onu düşünüyor, hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Çekeceğiniz kura, oynayacağınız takımlar, maç günü, sakatlıklar... Bir sürü şey var ama bir Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar etmek. Önemli takımlar var, güçlü takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi bir avantaj. Mevcut olan 36 takımla oynayacağız ileriki turlarda. Kazandığımız maçlara bakınca, oynadığımız oyuna bakınca hayaller kuruyoruz.'

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Mourinho'ya cevap: Arkaya bakmaya gerek yok

Mourinho'nun 'Bana göre biz öndeyiz' sözleri hatırlatılan Buruk, 'Fikstür aslında... Son iki maça bakınca Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık. 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Bu maçları iyi oynayabiliyoruz. Oyuncularımızla ve taraftarlarımızla birlikteliği ortaya koyunca, geçen sene de bunu yapıp 17 maç üst üste kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu." cevabını verdi.

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Ismail Jakobs: Yarın kazanırsak bizim için büyük bir adım olacak

Galatasaraylı futbolcu İsmail Jakobs ise yarın oynanacak Dinamo Kiev maçıyla ilgili, ““Özellikle Avrupa Ligi’nde her maç çok önemli. Yarın kazanırsak bizim için büyük bir adım olacak. Ana hedeflerimizden birisi lig birisi de burası” dedi.

Yarın kazanmaları halinde, Avrupa Ligi’nde devam etmek adına büyük bir adım atacaklarını belirten Ismail Jakobs, “Özellikle Avrupa Ligi’nde her maç çok önemli. Yarın kazanırsak bizim için büyük bir adım olacak. Ana hedeflerimizden birisi lig birisi de burası. Burada bir şey yapabileceğimize, bir şey kazanabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘Fiziksel olarak da kendimi iyi hissediyorum’

Sakatlığını tamamen atlattığını belirten 25 yaşındaki savunmacı, “Tamamen iyileştim. Fiziksel olarak da kendimi iyi hissediyorum. Vücudumu hazır hissediyorum. Elimden geleni de vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

‘Maç oynadıkça ve kazandıkça birbirimize sıkı sıkı sarılıyoruz’

Takıma çok çabuk adapte olmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Jakobs, “Daha önce bir röportajımda da söylemiştim. Takım arkadaşlarım olsun, hocam olsun, çalışanlar olsun adaptasyonu gerçekten çok kolaylaştırıyorlar. Hem soyunma odasında hem de sahada onlar sayesinde çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Futbol, maç oynadıkça ve kazandıkça birbirimize sıkı sıkı sarılıyoruz. Birlik olmaya devam ediyoruz, bir araya geliyoruz” şeklinde konuştu.