Süper Lig devinden Marco Asensio bombası! PSG ile görüşmeler başlıyor

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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray Yönetimi, ligin ikinci yarısı için şimdiden kolları sıvadı. Sağ bek pozisyonunda arayışlar devam ederken, hem Avrupa’da başarı hem de gelecek sezonun planlaması kapsamında temaslar sürüyor.

EREN ELMALI'DA PÜRÜZ VAR

Cim Bom, sol bek pozisyonu için Trabzonspor’dan Eren Elmalı ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray’ın, genç oyuncu için 3.5 milyon Euro civarında bir bonservisi gözden çıkaracağı da belirtilmişti. Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 3’e bölmek istediğini Karadeniz ekibine iletti. Fırtına ise ödemenin yarısını peşin, kalanını ise bir sene içerisinde tek seferde almak istediğini belirtildi. Taraflar, ödeme planı konusunda anlaşma sağlarsa resmi imzaların atılması bekleniyor.

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MARCO ASENSIO BOMBASI

Fanatik'te yer alan habere göre, sezon sonunda futbolu bırakacak olan Dries Mertens yerine bu bölgeye yine yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Cim Bom, rotasını Fransa’ya çevirdi. Ligue 1 ekiplerinden PSG’de görev alan Marco Asensio için düğmeye basıldı.

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GALATASARAY, PSG İLE MASAYA OTURUYOR

PSG ile 1.5 yıllık kontratı kalan Asensio’nun, gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayacağı öne sürülmüştü. Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi de deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Gelen haberlere göre Asensio’nun durumu ve maliyeti konusunda Başkent ekibi ile masaya oturulacak.

KADRO PLANLAMASINDA YOKTU

2023-2024 sezonunda Real Madrid’den vedasız bir şekilde Paris ekibinin yolunu tutan İspanyol oyuncu hem kanat hem de on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Asensio, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



WALKER'DA RAKİP MİLAN

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City gelmişti. Gelen haberlere göre 34 yaşındaki oyuncu için Çizme’nin önde gelen kulüplerinden Milan’ın devreye girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin de devre arasında resmi bir teklifle Ada temsilcisinin kapısını çalacağı öğrenildi.