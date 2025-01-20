Victor Osimhen için temsilcisinden flaş açıklama: 'Premier Lig'de oynayacağı kesin!'

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Sezon başındaki sürpriz transferi sonrası Galatasaray'da müthiş bir performans ortaya koyarak 14 gol, 6 asiste ulaşan Victor Osimhen, Avrupa devlerinin listesinin tepesinde yer alıyor.

Devler peşini bırakmıyor

Özellikle Premier Lig’den Chelsea, Manchester United, Arsenal, Osimhen için en istekli kulüpler. Ayrıca Fransa'dan PSG ve İtalya'dan Juventus ara transfer dönemi için Osimhen ile iletişime geçti.

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75 milyon euroluk serbest kalma bedeli kafa karıştırıyor

Nijeryalı yıldız sezonu Galatasaray’da tamamlamak istese de 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli Napoli’ye ödenirse kaderi, yeni takımının eline geçecek. Geleceği halen belirsizliğini koruyan Osimhen için yeni bir açıklama yapıldı.

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Temsilcilerinden açıklama: ‘Premier Lig’de oynayacağı kesin’

Dev kulüplerinden yoğun ilgisine rağmen devre arasında Galatasaray’dan ayrılmaya sıcak bakmayan Victor Osimhen için Nijerya’dan önemli bir açıklama geldi. Yıldız oyuncunun temsilcileri Nijerya basınından The Papers’a yaptığı açıklamada, ‘Onun için gelen teklifleri dikkatle inceliyoruz ama İngiltere Premier Lig’de oynayacağı kesin.’

‘Manchester United hayali devam ediyor ama…’

Yıldız oyuncu için en çok ilgi gösteren kulüp Manchester United konusuna da değinen Osimhen’in ekibi, ‘Victor'un Manchester United forması giyme hayali devam ediyor ancak kulüp onun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirebilir ve ona yüksek bir maaş teklif edebilirse’ dedi.

‘Şimdilik ayrılmayı düşünmüyor’

‘Şimdilik başka bir yere transfer olmayı düşünmüyor, Galatasaray ona sevgi gösterdi, o da bunu kupalar ve gollerle geri ödemenin yollarını arıyor’ ifadelerini kullandı.

Hatay maçı sonu Osimhen: Bu takıma odaklanmış durumdayım

Galatasaray’ın 1-1 sona eren Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Osimhen, ‘Takıma geldiğim zaman herkes beni çok iyi karşıladı. Çok yardımcı oldular bana. Hocam sürekli yanımdaydı, bana güvendi. Takım arkadaşlarım da güvendi. Adapte olmak kolay oldu. Bu takıma odaklanmış durumdayım. Hedeflerimiz var, bu hedefler için ilerliyoruz. Takımım için her zaman her şeyi yapmak istiyorum.’ İfadelerini kullanmıştı.