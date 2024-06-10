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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği kıyasıya yarıştan galip ayrılarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Buruk; sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kadro yapılanması, transfer çalışmaları ve gündemle ilgili DHA'ya dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"MOURINHO SÜRPRİZLİ BİR KARAKTER"

2 sene önce Jorge Jesus vardı. O da çok önemli bir hoca. Çok başarılı bir hocaydı. Rakibin hocasının kim olduğunu değil, kendi oyunumuz ve takımımıza odaklandık. 4 takımın girdiği bir yarış olacak. Benim amacım kendi oyunumuza odaklanmak. Jose Mourinho uzun yıllardır şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmadı. Yeni bir ülke, yeni bir takım. Avrupa'da 2 final oynadı. Avrupa kupalarında son 5 senede önemli başarısı var. Tabii ki önemli bir hava getirecek. Önemli ve sürprizli bir karakter. Nerede ne yapacağı belli olmayan biri. Türk futbolu için sevindirici bir karakter olacak. Özellikle gazeteciler için... Soruları biraz kısa tutarsak... (Gülerek)

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"GOMIS VE SERGIO'YU SEVİYORUM AMA..."

Sıkıntı yaşadığınız yerde doğru tepki koyabiliyorsanız o da önemli bir mesaj oluyor. Oyuncuların duygusal tepkileri olabiliyor, çok normal. Hepsi oynamak ve önemli olmak istiyor. Karakter olarak Gomis de Sergio da sevdiğim insanlar. Sergio karakter olarak tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Vermem gereken tepkiyi vermem gerekiyordu. Bir süre antrenmanlara bizsiz çıktı. Son maçımızda da sahaya çıktı.

"4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Avrupa'da oynayacağız, kadromuzu geniş tutmalıyız. Barış Alper Yılmaz mesela her zaman oynadı. Zaha zaman zaman az oynadı, Ziyech zaman zaman az süre buldu. Kerem Aktürkoğlu önemli katkı verdi. Kerem Demirbay forma giydi. Bu sene için de 4 tane oyuncu düşünüyoruz. Bu 4 oyuncu da takıma direkt olarak katkı sağlayacak oyuncular. Her oyuncuyu alırken ilk 11 oynasın diye alıyoruz. Icardi gibi güçlü bir oyuncumuz var. Hem onunla hem onsuz oynayabilecek bir oyuncu düşünüyoruz. Bakambu tercihi de böyleydi.

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KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun şampiyonlukta önemli payı var. Değerli bir futbolcu, kaptanlarımızdan biri. Hoca olarak tabii ki kalmasını isterim. Teklif ve oyuncunun isteği önemli. Suudi Arabistan'a gidip yüksek maaş kazanma isteği de birçok oyuncuda oluyor. Kerem ve diğer oyuncular üzerinde bu tür istekler olacaktır. Önemli olan Galatasaray ve hocanın ne istediği olacaktır. Gelecek teklifleri oyuncularımızla birlikte değerlendireceğiz. İlk hedefimiz oyuncuları takımda tutabilmek.

"OYUNCU SATMAYA NİYETİMİZ YOK"

Bizim oyuncu satmaya niyetimiz yok. Bizim oyuncu alma niyetimiz var. Galatasaray'ın düşüncesi şu anda oyuncu satmak değil. Güçlü kadromuzu koruyacağız. Sacha Boey'e 30-35 milyon euro teklif geldi. Böyle bir teklif geldiğinde tabii ki düşünüyorsunuz. Davinson'u almasaydık sadece Nelsson ve Abdülkerim'le ligi bitiremezdik.

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"EN İYİ OYUNCULARI ALACAĞIZ"

Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, kulüplerinden bilgi alıyoruz. En önemlisi bu oyuncuları kampa yetiştirmek. En iyi oyuncuları alacağız. Belki bir iki satış da yapacağız. Galatasaray taraftarı merak etmesin ve sabırlı olsun.

"AMRABAT İLE GEÇEN SENE GÖRÜŞTÜK"

Çok önceliğimiz sağ bek. Orta saha ve hücum hattı için de oyuncular düşünüyoruz. Amrabat ile görüşmedim. Galatasaray altyapısından yetişmiş demeyeceğim ama abisinden dolayı buraya çok defa gelmiş ve burayı iyi tanıyan birisi. Geçen sene bir görüşmemiz oldu kendisiyle, son gün Manchester United'a gitti.

"RAFA SILVA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Rafa Silva çok önemli bir oyuncu. Serbest statüde ve çok fazla talibi var. Astronomik paralar var burada, kesinlikle bizim gündemimizde değil.