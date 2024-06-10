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Alexandru Cicaldau, Bodrum FK'nın transfer listesinde

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#Bodrum FK#Alexandru Cicaldau#Süper Lig
Alexandru Cicaldau, Bodrum FKnın transfer listesinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 11:54

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi.

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Antalyaspor’dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor’da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau’yu listesine aldığı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray’da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK’nın devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon Konyaspor’da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

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#Bodrum FK#Alexandru Cicaldau#Süper Lig

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