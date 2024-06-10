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Trabzonspor’da gündem Taylan Antalyalı

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#Transfer#Taylan Antalyalı#Trabzonspor
Trabzonspor’da gündem Taylan Antalyalı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 07:00

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da Taylan Antalyalı’nın takibe alındığı öğrenildi.

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Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray’da olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yoklandığı, sarı kırmızılı ekibin mali beklentisine göre bu transfer için resmi hamlelerin atılabileceği ifade edildi.

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Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 26 resmi karşılaşmada görev yapıp, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'a 2 Eylül 2019 tarihinde imza atan Antalyalı, sarı - kırmızılı takımda çıktığı 102 maçta 2 gol - 8 asistlik bir performans ortaya koydu.

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#Transfer#Taylan Antalyalı#Trabzonspor

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