Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Rakibimiz kadar istekli değildik

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, lige beraberlikle başladıkları Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

İki takım için de zor bir maç oldu. Hava sıcaklığı, oyun temposu... Antalya'ya yakın bir sıcaklık vardı. Oyunun hızı zaman zaman düştü. Geriden oyun kurarken daha net, pas hızını daha net şekilde ortaya koymamız gerkeiyordu. Bunu zaman zaman yapamadık. Pozisyonlara girdik, rakibimize de pozisyon verdik. Oyunun genelinde kalitemizin altında işler yaptığımızı söyleyebilirim. 3-4 gün önce bir maç yaptık. Bu kadroyu daha hazır olduğu için seçtim. Angelino'nun sakatlığı vardı, Torreira'yı sürmek istemedik. Yeni gelen oyuncularımızı ikinci yarı oyuna aldık. Birbirlerini yeni yeni tanıyorlar. Oyunun kontrolünü alıp golü bulmalıydık ama olmadı. Rakibimiz de iyi mücadele etti, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Oları da tebrik ediyorum.

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"RAKİBİMİZ KADAR İSTEKLİ DEĞİLDİK"

Takım olarak toparlanma aşamasındayız. Burayı en kayıpsız şekilde geçmeye çalışıyoruz. Bu akşam rakibimiz kadar istekli değildik. Zaman zaman bizden daha çok istediler. Oynadıkça forma gireceğiz.

Birçok oyuncumuz sezon başı kampında bizimle değildi. Yavaş yavaş hazır olacaklar. Icardi'yi bugün biraz daha fazla oynattık. Sakatlık riski almak istemiyoruz hazır olmayan oyuncular için. Zaha'yı da 20 dakika kullandık, Kerem Demirbay'ı da öyle. Uzun zaman sonra oynadılar. Yoğun bir tempodan geçiyoruz, oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz.

"KAZANMA TUTKUSUNU GÖRMEZSEK ZATEN OYUNCULAR BİZİMLE OLMAYACAK"

Kazanarak başlamak isterdik ama bu olmadı. Hem oyun kalitesi hem de isteği ve kazanma tutkusunu daha yüksek göreceğiz. Onu görmezsek zaten oyuncular bizimle beraber olmayacak. Sıcaklık da önemli etkenlerden biri. Slovenya'da hava sıcaklığı düşük olunca daha iyi oynadık. Daha iyi olacağız, Galatasaray'a yakışır bir oyun çıkaracağız.