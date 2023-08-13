Kayserispor - Galatasaray maçında Leo Dubois'nın tepkisi dikkat çekti!

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, ilk hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

OKAN BURUK'UN KADRO TERCİHİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kayseri deplasmanına; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise şu oyuncular yer aldı: Günay, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus, Zaha, Halil, Kaan, Torreira, Emin.

GÖKHAN SAZDAĞ DİREĞİ GEÇEMEDİ

Karşılıklı ataklar ve pozisyonlarla geçen ilk yarının en önemli pozisyonu Kayserispor'dan geldi. Gökhan Sazdağ'ın uzaktan şutunda Muslera'yı geçen top üst direkten sekerek auta gitti.

Galatasaray ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper ile pozisyonlara girdi ancak golü bulamadı.

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ANGELINO VE ICARDI HAMLESİ

İlk yarının golsüz sona ermesinin ardından Galatasaray adına ilk hamleler 56. dakikada geldi. Yeni transfer Angelino, Leo Dubois'nın yerine; ICardi ve Bakambu'nun yerine oyuna girdi.

Mauro Icardi oyuna girdikten sonra net bir pozisyona girdi ancak kafa vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

DUBOIS'DAN KULÜBEDE TEPKİ

Maça ilk 11'de sol bek olarak başlayan Leo Dubois, 56. dakikada kenara geldikten sonra kulübeye geçince elindeki su şişesini sert bir şekilde yere fırlattı.

Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

KEREM DEMİRBAY VE ZAHA OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da 70. dakikada yeni transferler Kerem Demirbay ve Zaha oyuna girdi. Oliveira ve Mertens kenara geldi.

SON HAMLE HALİL OLDU

Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un skoru değiştirmek adına son hamlesi 82. dakikada geldi. Barış Alper kenara alınırken Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.

DEĞİŞİKLİKLER GOLÜ GETİRMEDİ

Galatasaray'da Okan Buruk'un tüm değişiklikleri, aranan golü getirmedi. Son dakikada ev sahibi Kayserispor, Ramazan Civelek ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

OKAN BURUK'TAN 4. HAKEME TEPKİ

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın son düdüğünün ardından dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Su molası ve sakatlıklar sebebiyle duraksayan maça 9 dakika eklenmiş, uzatmadaki duraklamaların ardından maç 90+11. dakikada sona ermişti.

MUSLERA'DAN BİLAL BAYAZİT'E TEBRİK

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bitiş düdüğünün ardından Kayserispor'un genç kalecisi Bilal Bayazit'i tebrik etti.

Maçtan sonra bu anla ilgili konuşan Bilal; "Muslera'dan destek ve övgü almak çok güzel bir duygu" dedi.