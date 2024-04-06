Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Ben duygulandım, keşke Fenerbahçe de burada olsaydı

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Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kaptan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalar şöyle:

"Burada olmaktan mutluyuz. Urfa şehri bizi bağrına bastı. Ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. İki takımın bir arada olması çok daha güzel olurdu. Urfa şehri büyük takımlara özlem duyuyor. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Yarın tam olarak ne olacağını bilmiyoruz ama biz üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahaya çıkacağız ve bekleyeceğiz. Kendi işimize odaklandık. Antrenman yapıp yarını bekliyoruz. Rakibimiz ne şekilde gelecek nasıl çıkacak bilmediğimiz için bekliyoruz. Fenerbahçe'yle maçı oynamayı çok isterdik. Maça hazırlanıp sahaya çıkacağız ve bekleyeceğiz. Benim açımdan bir şey söylemek zor. Ne olacağını da bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz Fenerbahçe'nin yarın buraya geleceği ama hangi oyuncularla geleceklerle bilmiyoruz. Biz burada Urfa halkı ve çevre illerden gelen insanlarla birleştik.

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"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

"Tansiyonu ne kadar düşürürsek o kadar iyi. Bunu sağlamak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çok anlamlı bir organizasyon. Bütün gelirlerin depremzedelerle paylaşılacağı bir maç. Üzerimize düşeni Galatasaray takımı olarak yapmaya hazırız. Maçın ne olacağını bilmesek de biz karşılaşma için hazırız. Taraftarımızla birlikte kutlamamızı yapmak istiyoruz. Gönül isterdi burada sarılarak poz verelim. Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Biz Galatasaray olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha geçen sene bir deprem oldu. Hepimiz birlik olduk. Kazanan Türk futbolu olsun, Türkiye olsun."

"RAKİBİN KİMLE ÇIKACAĞINI BİLMİYORUZ"

"Biz programımıza göre devam ettik. Tam kadro geldik buraya. Yarın sahada olacağız. Bizi ne karşılarsa karşılasın, işimizi yapmaya çıkacağız. Karşımızda hangi rakip olacağı bizim için çok önemli değil. Rakibin kimle çıkacağını bilmiyoruz. Bunu maçtan sonra konuşabiliriz." dedi.

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"KURALLAR NEYSE ONA GÖRE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

"Biz TFF'nin bildirdiği saatte burada olmak için varız. Maç oynanmazsa başka bir senaryoda ne uygulanıyorsa ona uyarız. Kurallar neyse ona göre üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahada olup, bizi izlemeye gelenlerle bir araya gelmek istiyoruz. Bizi uzun süredir bekliyorlardı. Maç olursa, olmazsa bir antrenman mı olur, ne olur bilmiyorum. Amacımız maçı oynamak. Biz kendi işimizi doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Kuralları belirleyen biz değiliz, TFF'nin koyduğu kurallara riayet etmemiz gerekiyor."

Adnan Öztürk'ün 'Biz de U19'la çıkalım' sözleri hakkında

"Okumadım, dinlemedim, bilmiyorum. İlk defa duydum. Biz burada Galatasaray olarak yarınki maçta Türkiye'nin en değerli kupalarını, Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrası 100. yıl Süper Kupası. Bu kupayı kazanmak için sahada olacağız. Karşımızdaki rakip önemli değil. Biz işimizi yapıp hazır olacağız. Rakip kimle çıkar kimle oynar bilemiyoruz. Bunu yarın maçtan sonra konuşuruz."

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Fenerbahçe'nin as takımla çıkmayacak olması sizi üzdü mü?

"Bunu özellikle söyleme nedenlerimden biri, biz bu mutluluğu havaalanında yaşadıysak Fenerbahçe de yaşayacaktı. Bu insanları mahrum etmemek değerliydi. Ben duygulandım. Galatasaray, Şanlıurfa'ya gelmiş, inanılmaz bir mutluluk var. Hala otelin önündeler. Bu çok değerli. Bu ateşi söndürmemiz gerekiyor. Dün de maalesef bir Galatasaray taraftarı, yanında 14 yaşındaki kızıyla darp edildi. Bunların önüne geçmek için, özellikle bizim burada duran insanların doğru mesaj vermesi gerekiyor. Biz ülke olarak aileyiz, kardeşiz. Ağabey kardeş, baba oğul farklı takımı tutabiliyor. Bu ortamda birbirimize daha çok sarılmalıyız. Keşke burada, sahada beraber olsaydık. Bunu hep dile getiriyorum. Benim isteğim bu olurdu."