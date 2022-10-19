Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Elimizde çok oyuncu var, zorlanıyoruz'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Haftada tek maç, böylesine geniş bir kadro için zor oluyordu. Kupada da gördük, daha az süre alan oyuncular isteklerini sahaya koydular ve rakibi önemsediler, ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalıştılar. İstediğimiz oyun anlayışını ortaya koymaları göstermeleri önemliydi. Ligde bunu zaman zaman kaybediyoruz.

SONUÇLANDIRMAK ÖNEMLİ

Gol atma sorunu, sezon başından beri en büyük sıkıntımızdı. Çok fazla pozisyona giren bir takımız. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma anlamında iyiyiz ama bitiremiyorduk. Türkiye Kupası maçı, kimle oynarsanız oynayın, sonuçlandırmak önemli. Çok mutluyum. Hafta sonu için de bir güven oldu.

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SON LİG MAÇINDA ORTAYA KOYAMAMIŞTIK

Seyircimiz bizimle beraberdi. Oyuncularımızın Galatasaray ruhunu ortaya koyması için önemliydi. Hep bizimleler, hep destekliyorlar. Onlara layık oyunu ortaya koymak gerekiyor. Son lig maçında ortaya koyamamıştık. Hedefimiz, hafta sonu bu oyunu ortaya koyabilmek

BAZEN ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİRİZ

Bir Giresun maçı ikinci 45 dakika Haris ve Gomis ile çift forvet oynamıştık. İstediğimiz gibi gitmemişti. 3 forvetimiz oyunda yüzde 100 eşleşmiyorlar belki ama üçü de iyi olunca kullanabileceğimiz sistemlerden biri bu. Oyun içerisinde bazen çift forvete dönebiliriz

ÇOK OYUNCU VAR, ZORLANIYORUZ

Elimizde çok oyuncu var, zorlanıyoruz. Avrupa kupası olmadığı için, geçen seneki 13'üncülük hiç beklenmeyen bir şey. 13'üncülük, Türkiye Kupası'nda bu turu verdi, bu maçı oynamak da önemliydi. Bundan sonraki haftada oynatmada, girende, çıkanda zorlanacağız

İYİ OLUNCA GÖZE BATMIYOR

İyi olunca bazı şeyler göze batmıyor, kötü gidince herkes 7-8 oyuncu sayıyor o niye oynamadı, bu niye oynamadı. Kasım sonrasında geniş kadroyu kullanabileceğimiz iki maçlık haftalar başlıyor. Geniş kadroyu daha çok kullanacağız