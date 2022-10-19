Galatasaray'da Hamza Akman attı, Ayhan Akman duygulandı!

Haberin Devamı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ederek turladı.

Sarı-kırmızılıların 7. golünü atan Hamza Akman sarı kırmızılı takımda ilk resmi golünü attı.

Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman, tribünde takip ettiği mücadelede oğlu Hamza'nın attığı golden sonra duygusal anlar yaşadı.

BUGÜNÜN HAYALİNİ KURUYORDUM

Maç sonu duygularını paylaşan Hamza Akman, "8 yaşımdan beri Galatasaray'dayım. Bugünlerin hayalini kuruyordum. Gerçekleştirdim Allah'a şükür. Galibiyet de aldık. Bir sonraki maçta da iyi oyunla iyi skor alacağız" şeklinde konuştu.