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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Denizli ve Terim'i yakaladı! Süper Lig'de 9, toplamda 12. galibiyet

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#Galatasaray#Okan Buruk#Antalyaspor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Denizli ve Terimi yakaladı Süper Ligde 9, toplamda 12. galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 21:27

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim’in ardından Spor Toto Süper Lig’de sarı-kırmızılılarla ile bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.

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TOPLAMDA 12. GALİBİYET

Cimbom bu maçla birlikte 9’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere kazanma serisini 12 karşılaşmaya çıkardı.

Bu müsabakalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Antalyaspor

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