Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten yenilgi ve Fatih Terim yorumu!

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Süper Lig'de Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları;

Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anlıyoruz fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik

RAKİP AÇIKLAR BULDU

Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi.

BAHANE OLARAK KULLANILMAMALI

Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlıklarımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor

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TRANSFER SORUSUNA YANIT

Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum

TÜRKİYE'DE BİR EFSANE

Fatih Terim, Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da çok saygı hak eden bir insan. Futbol dünyasındaki en önemli şeyler kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kulüpler kalıcıdırlar. Burada, kendimi Fatih Terim'le karşılaştırma gibi bir durumda bulmuyorum. Bu bir hata olur. Burada çok çalışmak, Galatasaray'la başarılı bir süreç elde etmek istiyorum. Antrenörler olarak kendi kendimize baskı yapıyoruz çünkü kazanma isteğimiz var. Bizim önümüzde çalışmamız gereken çok şey var. Belli yıllarda istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz.

GUARDIOLA İLE İLK SENE...

New York ve Flamengo'da bu stilde oynadım. Şunu düşünmeniz lazım, biz burada sadece 4 gün geçirdik. Dünyanın herhangi bir antrenörü, zamana ihtiyaç duyar. Biz, Pep'le Manchester City'e gittiğimiz ilk sene hiçbir şey kolay değildi. Bu tarzda oynayabilmek için öncelikle biraz zamana ihtiyacım var. Sonra da buna adapte olmuş oyunculara ihtiyacım var. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var ama çok spesifik bir formasyon ve sistemle oynamak istiyorsanız, spesifik oyunculara ihtiyaç duyarsınız.

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