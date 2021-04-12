Galatasaray şut bile atamıyor! Tarihin en kötüsü...

Spor Arena / Ertuğrul GÜNEŞ - Süper Lig’deki son 6 maçında 1 galibiyet alabilen, son olarak Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını tüketme noktasına gelen Galatasaray, hücum hattında takımı sırtlayacak golcü eksikliğini derinden hissederken, bu durum istatistiklere de yansıdı. Öyle ki; Süper Lig’de kaleye en çok şut çeken 51 oyuncusu arasına sarı kırmızılı bir futbolcu giremezken, isabetli şut sıralamasında da ilk 39 içinde herhangi bir Galatasaraylı bir futbolcu yer alamadı.

İsabetli şutta Ryan Babel, toplam şutta Emre Kılınç takımın en iyileri

Sezon başında gönderilmek istenen ancak takım bulunamadığı için kalan Ryan Babel, Süper Lig’de en çok isabetli şut çekenler listesindeki en başarılı Galatasaraylı. 14’ünde sonradan oyuna dahil olduğu 25 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 17 isabetli şutla Süper Lig’in genelinde 40. sırada yer bulabildi. Toplam şut performansları dikkate alındığında sarı kırmızılı takımın en iyisi (38) olan Emre Kılınç, genel sıralamada 52. basamakta bulunuyor.

Devre arası gönderilen Mbaye Diagne kalsa daha mı iyi olurdu?

Ligin ilk yarısında 15 maçta 9 gol attıktan sonra İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion’a kiralanan Mbaye Diagne, ikinci devrede hiç forma giymemesine rağmen 20 isabetli şutla şu anki Galatasaray kadrosunda yer alan tüm futbolculardan daha başarılı. Senegalli santrfor lig genelinde 25. sırada yer aldı. Bununla beraber geçen sezon sarı kırmızılılarda 11 gol atan ve ardından sözleşmesini fesheden Adem Büyük’ün bu sezon Yeni Malatya formasıyla 26 isabetli şut çekip listede 7. sırada olması dikkat çekti.

Şovla başlayan Mustafa Muhammed son haftalarda neden golü unuttu?

Galatasaray’ın ocak ayında Mısır’ın Zamalek Kulübü’nden transfer ettiği Mustafa Muhammed, fırtına gibi başladığı Süper Lig kariyerinde tam anlamıyla duraklama dönemi yaşıyor. Sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 maçta 13 şut çekip 5 gol atan ve 1-0’lık Fenerbahçe derbisinde galibiyeti getiren Mısırlı santrfor, daha sonraki 5 mücadele de 13 defa kaleyi yoklamasına karşın gol sevinci yaşayamadı. Muhammed’in suskunluğunda, yeterli derecede iyi pas alamamasının büyük rol oynadığı ifade ediliyor.

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