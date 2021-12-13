Galatasaray, Sivas’ta seri başlatmak istiyor

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Avrupa Ligi E Grubu’nu lider bitiren Galatasaray’da hedef artık Süper Lig’de 4’te 4 ile devreyi kapatmak. Marta kadar Avrupa’da maç yapmayacak olan sarı kırmızılılar bu durumu lehine çevirmek istiyor. Şu anda lider ile arasında 16 puan fark olan sarı kırmızılılar ilk olarak Sivas deplasmanında kazanıp zirveye yaklaşma düşüncesinde.

CiCALDAU VE MARCAO’DAN iYi HABER

Galatasaray’da, sağlık kontrollerinde bir probleme rastlanmayan Marcao Sivas maçı kafilesine dahil edildi. Son koronavirüs testi negatif çıkan Cicaldau da 21 kişilik maç kadrosuna aldı. Teknik direktör Fatih Terim’in bu oyuncuya şans vermemesi halinde Morutan’ın ilk 11’de oynaması bekleniyor.