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Galatasaray, Sivas’ta seri başlatmak istiyor

#Galatasaray#Sivasspor#Süper Lig
Galatasaray, Sivas’ta seri başlatmak istiyor

Galatasaray, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmek ve çıkışa geçmek için Yiğido deplasmanında.

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Avrupa Ligi E Grubu’nu lider bitiren Galatasaray’da hedef artık Süper Lig’de 4’te 4 ile devreyi kapatmak. Marta kadar Avrupa’da maç yapmayacak olan sarı kırmızılılar bu durumu lehine çevirmek istiyor. Şu anda lider ile arasında 16 puan fark olan sarı kırmızılılar ilk olarak Sivas deplasmanında kazanıp zirveye yaklaşma düşüncesinde.

CiCALDAU VE MARCAO’DAN iYi HABER

Galatasaray’da, sağlık kontrollerinde bir probleme rastlanmayan Marcao Sivas maçı kafilesine dahil edildi. Son koronavirüs testi negatif çıkan Cicaldau da 21 kişilik maç kadrosuna aldı. Teknik direktör Fatih Terim’in bu oyuncuya şans vermemesi halinde Morutan’ın ilk 11’de oynaması bekleniyor.

Galatasaray, Sivas’ta seri başlatmak istiyor

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#Galatasaray#Sivasspor#Süper Lig

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