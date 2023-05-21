Galatasaray - Sivasspor maçında Mertens'in pozisyonu kırmızı kart mı? Fırat Aydınus yorumladı

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Fırat Aydınus'un Galatasaray - Sivasspor maçındaki hakem yorumları şu şekilde:

Sezonun ilk yarısında en çok görev alan isim olan ancak 9 Nisan’dan bu yana Süper Lig’de maç verilmeyen FİFA hakemi Arda Kardeşler’in, yapay zeka tarafından zorluk derecesi bu kadar yüksek bir karşılaşmaya atanması gerçekten ilginç!

Son olarak 9 Nisan’daki Sivas-Başakşehir (1-1) maçında düdük çalan Kardeşler, 19 Nisan’da VAR görevini üstlendiği İstanbul-Antalya karşılaşmasındaki hatası sonrası MHK tarafından yapılan ‘isimsiz’ bir açıklamayla kızağa çekilmişti.

16 Mayıs’ta 1. Lig’deki Pendik-Bandırma maçıyla sahalara dönen Kardeşler, hangi algoritmik verilerle G.Saray-Sivas’a atandı merak ediyorum. Günü kurtarma düşüncesinde olanlar, mental ve psikolojik parametreleri hiçe sayarak Kardeşler’i ateşe attı.

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TOLGA ÖZKALFA’YA SORUYORUM

MHK Başkanı Lale Orta’nın uzun süredir camiadan ayrı olduğu için Kardeşler’in içinde bulunduğu psikolojiyi algılayamaması normal karşılanabilir ancak hakem atamadan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın bunun farkına varması gerekirdi.

Diğer yandan geçen hafta Alanya-Konya (0-3) maçında ev sahibinin golünü anlamsız bir faulle iptal eden Özgür Yankaya ve Çağdaş Altay’ın bu karşılaşmada görevlendirilmesi de mi yapay zeka ürünü Özkalfa’ya sormak gerek. Altay üstelik bir önceki hafta yine G.Saray maçının dördüncü hakemiydi.

5-6 NET SARI KARTI ATLADI

Maça gelince... Arda Kardeşler’in disiplin cezaları ile ilgili sorunlar yaşadığı aşikar. Net 5-6 sarı kartlık hareketi tolere etti. Özellikle oyuncuların kendisine ve yardımcılarına yaptığı aleni itirazlara duyarsız kaldı. Ama böyle travmadan çıkıp zorluk derecesi bu kadar yüksek bir maça atanan bir hakemin bu performansını hoşgörüyle karşılamak gerekir.

iŞTE TARTIŞMALI POZiSYONLAR

DAKiKA 13: İlk golden önce Kazımcan’ın Njie’ye yaptığı müdahale, faul anlamında atak başlangıç fazı olarak değerlendirilecek bir pozisyon değil.

DAKiKA 22: Dries Mertens’in Hakan’a yaptığı hareket sarı karttı.

DAKiKA 27: Sivas ceza alanında Cofie topa vurduktan sonra aksiyon devamı ile Lucas Torreira’ya müdahalede bulundu, penaltıyı gerektirmez.

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DAKiKA 45+1: Robin Yalçın’ın Torreira’ya yaptığı hareket ciddi faul. Acımasızlık ve şiddet yoğunluğu var. Kesin kırmızı kart olmalı ve VAR’ın, hakemi izlemeye davet etmesi gerekirdi.

DAKiKA 68: Yine Mertens’in Gradel’e yaptığı müdahalede, ayağı yerde kayarak gelirken aksiyonu değiştirip ayağını havaya kaldırıyor. Burada ayağının kenarı geldiğinden sarı kart yeterli. Sonrasında Mertens’in Alaattin’in ayağına basmasına da sarı kart verilmeliydi.