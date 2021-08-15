Galatasaray sezonu Giresun'da açıyor!

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Süper Lig'de geçen sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Galatasaray, averajla ikinci oldu.



Giresunspor ise TFF 1. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.



- Oğulcan Çağlayan maçta forma giyemeyecek



Galatasaray'da lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı takım ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.



- Giresunspor ile 13. randevu



Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

- Galatasaray'ın Süper Lig serüveni

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna yarın Giresunspor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.



Geride kalan 63 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.



- En farklı skorlu galibiyetleri



Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.



Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:



Sezon Tarih Maç Sonuç

1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0

1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8

1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2

1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8

2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0

2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7



- En farklı skorlu yenilgileri



Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.



Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç

2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0

2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0

1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1

2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1

1959 14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0

1995-1996 04.05.1996 Galatasaray-Kocaelispor 0-4

1996-1997 08.09.1996 Galatasaray-Fenerbahçe 0-4

2005-2006 22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0

2013-2014 19.04.2014 Galatasaray-Kasımpaşa 0-4

2014-2015 26.10.2014 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0

2016-2017 10.04.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0

2018-2019 01.09.2018 Trabzonspor-Galatasaray 4-0



- En çok gol attığı maçlar



Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.



Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç

1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2

1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0

1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8

1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8

1970-1971 09.01.1971 Galatasaray-PTT 7-1

1970-1971 06.06.1971 PTT-Galatasaray 1-7

1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3

1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7

2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0

2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7



- En çok gol yediği maçlar



Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.



Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç

2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0

1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1

2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1

1991-1992 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5-2

1998-1999 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3-5

2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0

2008-2009 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor 2-5



- En gollü maçları



Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.



Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:



Sezon Tarih Maç Sonuç

1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2

1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3

1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7

1993-1994 17.10.1993 Galatasaray-Kocaelispor 5-4

1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8

1997-1998 16.11.1997 Altay-Galatasaray 4-5

2001-2002 26.08.2001 Çaykur Rizespor-Galatasaray 3-6

2007-2008 09.02.2008 Galatasaray-Manisaspor 6-3



- Galibiyet serisi



Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç

1987-1988 03.04.1988 Gençlerbirliği-Galatasaray 1-2

10.04.1988 Galatasaray-Altay 5-1

17.04.1988 Kocaelispor-Galatasaray 1-2

24.04.1988 Galatasaray-Samsunspor 3-0

30.04.1988 Galatasaray-Malatyaspor 3-1

08.05.1988 Denizlispor-Galatasaray 1-2

15.05.1988 Galatasaray-Karşıyaka 2-0

22.05.1988 Adana Demirspor-Galatasaray 0-5

29.05.1988 Galatasaray-Boluspor 1-0

1988-1989 21.08.1988 Galatasaray-Karşıyaka 4-1

28.08.1988 Sakaryaspor-Galatasaray 1-3

04.09.1988 Galatasaray-Malatyaspor 6-0



- Yenilgi serisi



Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç

2003-2004 13.03.2004 Akçaabat Sebatspor-Galatasaray 2-1

20.03.2004 Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-2

26.03.2004 Samsunspor-Galatasaray 1-0

04.04.2004 Galatasaray-Beşiktaş 1-2

10.04.2004 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-0



- Yenilmezlik serisi



Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.



- Kazanamama serisi



Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.



- Gol atma serisi



Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



- Gol yememe serisi



Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

Sezon Tarih Maç Sonuç

1969-1970 25.01.1970 Samsunspor-Galatasaray 0-0

22.02.1970 Altınordu-Galatasaray 0-0

01.03.1970 Galatasaray-İstanbul 0-0

08.03.1970 Galatasaray-Vefa 2-0

22.03.1970 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-0

29.03.1970 Beşiktaş-Galatasaray 0-0

05.04.1970 Galatasaray-Samsunspor 2-0

12.04.1970 Galatasaray-Gençlerbirliği 1-0

19.04.1970 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-1



- Gol yeme serisi



Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.



- Gol atamama serisi



Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç

1969-1970 26.04.1970 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

03.05.1970 Galatasaray-Bursaspor 0-0

10.05.1970 Galatasaray-Göztepe 0-0

17.05.1970 Altay-Galatasaray 1-0

24.05.1970 PTT-Galatasaray 1-0

27.05.1970 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-0