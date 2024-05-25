Galatasaray şampiyonluk maçı için Konya'da

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’in son haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya’ya geldi. Sarı-kırmızılılar, taraftarların beklediği gelen yolcu kapısı yerine VIP kapısından çıkarak takım otobüsüne bindi.

Son haftaya lider giren Galatasaray, düşme hattı sınırında bulunan Konyaspor ile yarın saat 19.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile özel uçakla bugün Konya’ya geldi.

Galatasaray’ı taşıyan özel uçak önce pisti pas geçti. Gelen yolcu kapısında toplanan yüzlerce sarı-kırmızılı taraftarların beklediği kapıdan çıkmayan Galatasaray kafilesi, VIP kapısından çıkarak otobüse bindi. Bu bölüme ise taraftarlar alınmadı.

Hava alanı çıkışında toplanan taraftarlar meşalelerle takımlarını karşıladı. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.