×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray şampiyonluk maçı için Konya'da

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasaray şampiyonluk maçı için Konyada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 19:34

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in son haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya’ya geldi. Sarı kırmızılılar, yarın oynanan maçta Konyaspor önünde sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’in son haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya’ya geldi. Sarı-kırmızılılar, taraftarların beklediği gelen yolcu kapısı yerine VIP kapısından çıkarak takım otobüsüne bindi.

Son haftaya lider giren Galatasaray, düşme hattı sınırında bulunan Konyaspor ile yarın saat 19.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile özel uçakla bugün Konya’ya geldi.

Galatasaray’ı taşıyan özel uçak önce pisti pas geçti. Gelen yolcu kapısında toplanan yüzlerce sarı-kırmızılı taraftarların beklediği kapıdan çıkmayan Galatasaray kafilesi, VIP kapısından çıkarak otobüse bindi. Bu bölüme ise taraftarlar alınmadı.

Hava alanı çıkışında toplanan taraftarlar meşalelerle takımlarını karşıladı. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!