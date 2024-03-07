Galatasaray rekor için sahada!

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Trendyol Süper Lig’de 29. hafta mücadelesi, lider Galatasaray’ın bugün Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçla başlayacak. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Galatasaray’da kadro dışı olan Oliveira ile sakatlıkları bulunan Abdülkerim, Aurier yok, Zaha, Ziyech ve Davinson Sanchez’in durumları ise bugün belli olacak. Rizespor’da da Azubuike, Laine ve Benhur sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Okan Buruk’lu Galatasaray kazanırsa kulüp tarihindeki en uzun iç saha galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

LUCESCU’YU YAKALAYABiLECEK Mi?

Sarı kırmızılı takım geçen sezon son 3 ve bu sezon 14 iç saha karşı laşmasından 3’er puanla ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. ‘Gala tasaray Kulübü tarihinde iç sahada üst üste en çok müsabaka kazanan teknik direktör’ unvanı 18 maçla Mircea Lucescu’ya (Mayıs 2001-Mayıs 2002) ait.

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MUSLERA OYNARSA 4. KEZ ‘DALYA’ DiYECEK

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bugün Çaykur Rizespor maçında forma giymesi durumunda 4. kez ‘dalya’ diyecek. Uruguaylı futbolcu, 2011 Ağustos’unda transfer olduğu sarı kırmızılı takımda bugüne dek 399 Süper Lig maçında forma giydi. Muslera, bu karşılaşmalarda 388 gol yerken, 154 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca Galatasaray formasıyla en fazla resmi karşılaşma oynayan yabancı futbolcu olan Muslera, 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakasında (toplam 497) forma giydi.