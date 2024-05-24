Galatasaray Petrol Ofisi'nin hedefi Şampiyonlar Ligi: 'İnşallah Rams Park'ta oynarız!'

Haberin Devamı

Son derece çekişmeli geçen bir sezonun sonunda, 30 maçta 23 galibiyet alarak 71 puan toplayan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen ile futbolcular Arzu Karabulut, Berna Yeniçeri ve Ebru Topçu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

METİN ÜLGEN: OYNADIĞIMIZ OYUN MEMNUN ETTİ

Teknik Direktör Metin Ülgen bu sezonun geçen yıllara göre daha kaliteli ve çekişmeli olduğunu, kadro derinliği sağladıkları taktirde Şampiyonlar Ligi’nde de aynı performansı sürdürmek istediklerini söyledi.

Antrenörlüğe nasıl başladınız?

Profesyonel futbol hayatım öncesinde çeşitli kulüplerde oynadım. 15 yıla yakın profesyonel futbol hayatımdan sonra kulübüm Beyoğlu Yeniçarşı’da ilk antrenörlük deneyimimi yaşadım. Sonrasında birçok amatör ve profesyonel takımda antrenörlük yaptım.

Haberin Devamı

Peki Galatasaray Petrol Ofisi’ndeki göreve başlamanız nasıl gerçekleşti?

Yönetim kurulu üyesi Emir Aral Bey bir gün beni aradı ve teklifte bulundu. Önce şaşırdım ve zaman istedim. Sonrasında kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim; çünkü burada çok mutluyum.

Çekişmeli bir sezondu. Şampiyonluk son hafta belli oldu. Rakiplerinizin performansını nasıl değerlendirirsiniz?

Çok zor bir lig oldu. Güçlü kadrolar ve yüksek motivasyon ile oynayan takımlar vardı. Önceki yıla göre daha kaliteli bir sezondu.

Geçen sezon Galatasaray ligde grubunu lider tamamlayıp şampiyonluğu playoff'larda kaybetmişti. O yenilgiden sonra Galatasaray'ın Türkiye ligindeki ilk şampiyonluğunu kazanması için takımı nasıl yeniden inşa ettiniz?

Takımımıza geçen sezon sonrasında takviyeler yaparak güçlendik. Sezona başladığımız kadroda sakatlıklar yaşadık ve devre arasında en önemli oyuncularımızdan birini (Kabakaba Nsiala) kaybettik. Sezon içinde kadroda yaşanan bu kayıpların ardından kadromuza kattığımız oyuncularımız da oyuna adaptasyon sıkıntısı yaşadılar; ancak buna rağmen şampiyon olmayı başardık. Motivasyonumuzu hep en üst düzeyde tuttuk. Oynadığımız oyun bizi ve seyircilerimizi memnun etti. İkinci olmak başarısızlıktır diyerek tek hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik.

Haberin Devamı

Antrenörlük tarzınızı nasıl açıklarsınız?

Ben hoca olarak sahanın her bölgesini planlıyorum ve oyunculardan bu plana sadık kalmalarını istiyorum. Kolektif futbola yatkın, beraber oynayabilen ve mücadeleci oyuncuları her zaman tercih etmişimdir. Disiplin benim için çok önemlidir. Bu konuda hiç taviz vermiyorum. Ekip olmak da çok önemli bunu sürekli vurgularım ve bunu gerçekleştirmek için saha dışı etkinlikler yaparım. Oyuncularımla arkadaş gibiyim. Galatasaray Petrol Ofisi’nde çalışmak zaten başlı başına bir motivasyon kaynağı.

Türkiye'de kadın futbolunun görünürlüğünü artırmak ve daha çok taraftarı tribünlere çekmek için neler yapılabilir?

Haberin Devamı

Futbol benim yaşam kaynağım ve işimi çok seviyorum. Kadın futbolunun içinde henüz çok yeniyim; ama ligde iyi bir oyun, iyi bir mücadele ve yüksek bir tempo var. Bunları sürekli geliştirmek gerekir. Kadın futbolunda bizim çok önümüzde olan ülkeler var. Örneğin İspanya, İngiltere ve Almanya liglerini takip ediyorum. Türkiye’de altyapıların ve tesislerin gelişmesi, basının ilgisinin artması ve futbola başlama yaşının düşmesi ile kadın futbolu daha hızlı şekilde ilerleyecektir.

Sezon içinde maçlara nasıl hazırlandınız?

Her maçın farklı senaryosu, stratejisi ve planı var. Rakipleri analiz edip idmanlarımı buna göre planlıyorum. Performans hocasıyla oturup doğru planlamayı yapıyoruz. Ayrıca kimle oynarsak oynayalım her sonucu normal karşılıyorum ve sakin kalıyorum.

Haberin Devamı

Sezon içinde altyapı maçlarını takip etme fırsatınız oluyor mu?

Zaman buldukça altyapıyı izliyorum. Altyapı hocası sürekli bizimle ve onun söylediği her oyuncuyu değerlendiriyorum.

Kadın futbolunda Türkiye henüz UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında grup aşamasına bir takım gönderemedi. Sizce Galatasaray Petrol Ofisi için önümüzdeki sezon Avrupa'da bu ilki gerçekleştirmesi için neler gerekiyor?

Öncelikle kadro derinliği gerekir. Ben de önümüzdeki sezon bu hedefe ulaşmak için doğru takviyelerle güçlü bir kadro kurmak istiyorum.

ARZU KARABULUT'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

Bu sezon 28 maçta 10 gol atan Arzu Karabulut ise şimdiden Şampiyonlar Ligi için heyecanlı…

Haberin Devamı

Geriye dönüp baktığınızda genel olarak nasıl bir sezondu?

Geriye dönüp sezonu düşündükçe, ne kadar zor ve çekişmeli lig maçları atlattığımızı görüyorum. Hala hayranlıkla maçların tekrarlarını izleyip, aynı heyecanı yaşamaya devam ediyorum.

Sana göre sezonun kırılma anı neydi? Şampiyonluk yolunda diğerlerinden daha önemli bir maç var mı diye sorsam aklına ilk gelen ne olur?

Kırılma anı olarak görülebilecek birçok maç var; ama iki zor deplasman aklıma geliyor. İlki Beylerbeyi ikincisi de Amedspor deplasmanı. İki maçı da tek farklı skorla kazanarak bu zorlu deplasmanlardan üçer puan aldık ve her ikisi de şampiyonluk yolunda çok önemli adımlardı.

Kendi performansını nasıl değerlendirirsin?

Bireysel performansımı çok iyi buluyorum. Kendimle bir kez daha gurur duydum. Çalışmamın ve azmimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bu sezon ekstra pilates çalışmaları yaptım ve beslenmeme dikkat ettim. Takım antrenmanlarının öncesinde ve sonrasında yaptığım bireysel antrenmanlar da başarımın anahtarıydı.

Çekişmeli bir sezondu. Şampiyonluk son hafta belli oldu. Rakiplerinizin performansını nasıl değerlendirirsin?

Çok zor ve çekişmeli bir sezon geçti. Ligin kalitesi bu sezon çok arttı. Son güne kadar şampiyonun kim olacağı belirli değildi ve bu durum çok güzeldi. Sezonun heyecanlı geçmesi ligin kalitesini de artırdı ve insanların bize karşı ilgisi çoğaldı.

Kadın futbolunda Türkiye henüz UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında grup aşamasına bir takım gönderemedi. Sence Galatasaray Petrol Ofisi için önümüzdeki sezon Avrupa'da gerçekçi bir hedef nedir?

Ben Galatasaray Petrol Ofisi kulübüne çok güveniyorum bize o desteği vereceklerdir. Biz de Avrupa’da büyük kulübümüzü temsil etmek istiyoruz. Takımda ben de dahil olmak üzere çok tecrübeli, daha önce Şampiyonlar Ligi’ne gitmiş oyuncular var. Bu tecrübemizi kullanarak eleme turlarını atlayacağımıza inanıyorum.

Bu sezon taraftar desteğinden memnun musunuz? Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsanız maçlarınızı Rams Park'da oynama hayaliniz var mı?

Taraftarlarımız gerçekten yaz kış demeden her maçımıza geldiler ve bizi her ilde desteklediler. Onların destekleriyle buralara kadar geldik. Özelikle Florya’daki son maçımızda içeri giremeyen taraftarlar vardı. O kadar kalabalıktı. İnşallah Rams Park’ da seyircilerimizin önünde bir maç oynarız.

Sence Galatasaray Petrol Ofisi'nin şampiyonluğu kadın futbolu için bir kırılma noktası olabilir mi?

Önce A Milli Takım’da UEFA Uluslar Ligi’nde C liginden B ligine çıkarak ses getirdik. Şimdi ise Galatasaray Petrol Ofisi takımının şampiyon olması sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da ses getirdi. Bu sezon erkek takımının da şampiyonluğa ulaşmasıyla çifte kupa kaldırmak ve sonraki sezonda da beraber Şampiyonalar Ligi’ne gidip ülkemizi çok iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

BERNA YENİÇERİ: LİGİN KALİTESİ, MİLLİ TAKIMA DA YANSIYOR

Bu sezon 28 maçta forma bulan ve iki gol kaydeden ve takımın en tecrübeli oyuncularından Berna Yeniçeri, Petrol Ofisi Galatasaray’ın bu ilk şampiyonluğunu iki sezondur sürdürdüğü istikrarlı futbola ve son dakikalarda kadar vazgeçmeden aradıkları gollere bağlıyor.

Geçen sezon Galatasaray Petrol Ofisi ligde grubunu lider tamamlayıp şampiyonluğu playoff yarı finalinde kaybetmişti. O yenilgiden sonra Galatasaray Petrol Ofisi'nin Türkiye ligindeki ilk şampiyonluğunu kazanması için takım olarak nasıl yeniden motive oldunuz?

Geçen sezon, aynı bu sezonda olduğu gibi lige çok hızlı bir giriş yapmıştık ve normal sezonu kendi grubumuzda lider olarak tamamlamıştık; ancak yarı finalde elenmiştik. Bu sezon ise mevcut kadromuzu koruduk ve takımı yeni oyuncularla güçlendirdik. Tarihimizin ilk şampiyonluğunu çok istiyorduk ve bu inançla yola çıktık. Bir önceki sezonda olduğu gibi yine lige çok iyi başladık. Sezon içerisinde iç sahada oynadığımız Fomget ve Beşiktaş maçlarında bulduğumuz son dakika golleriyle galibiyete uzandık. Bu galibiyetler, şampiyonluk yolunda çok kritikti ve bu son dakika golleriyle elde ettiğimiz puanlar, şampiyonluk yarışında bize çok büyük avantaj sağladı. İstikrarlı bir kadroyla, iki sezondur istikrarlı bir futbol ortaya koyuyoruz. Nihayetinde de o çok istediğimiz ilk şampiyonluğumuza ulaştık. Kulübümüzün kupalarla dolu müzesine yeni bir kupa daha kattığımız için çok mutluyuz. Diğer yandan, ben de final niteliği taşıyan son haftadaki ALG Spor karşılaşmasında kullandığım iki korner atışının, takım arkadaşlarımın vuruşlarıyla gole dönüşmesiyle ayrı bir sevinç yaşadım.

Kadın Futbol Ligi’nin gelişimi hakkında neler söylemek istersin? Lig formatında bu sezon yapılan değişiklik hakkında ne düşünüyorsun?

Kadınlar 2. Ligi’nde ilk kez 2008-09 sezonunda henüz 13 yaşındayken forma giymiştim. Şimdiki adıyla Turkcell Kadın Futbolu Süper Ligi olan Kadınlar 1. Ligi’nde ise ilk kez 2011-12 sezonunda oynamıştım. O tarihten beri bu ligde forma giyiyorum. Bu ligin gelişimine en başından beri şahit olan birkaç oyuncudan biriyim. Nerelerden nerelere gelindi diyebilirim. İlk kez 16 takımla çifte devreli lig usulüne göre oynanan formatla bir tam sezonu geride bırakmış olduk. Eskiden, sezon ortasında maç aralarımız olurdu ve yeterli maç sayısına ulaşamadığımızdan ötürü A Milli Takım’da da çok zorluk çekerdik. Ancak, kadın futbolunda son yıllardaki atılımla birlikte bu sorun ortadan kalktı ve bu durum hem ligin kalitesine hem de A Milli Takım’ın gelişimine son derece olumlu etki etti.

EBRU TOPÇU: HAYALİMİZ RAMS PARK'TA OYNAMAK

Bu sezon 29 maçta tam 15 golü olan Ebru Topçu’nun hedefi, Şampiyonlar Ligi’nde daha önce hiçbir takımın başaramadığını yapmak ve grup aşamasına kalmak…

Geriye dönüp baktığınızda genel olarak nasıl bir sezondu?

Benim için ve takımım için genel olarak sezon çok güzel geçti; ama bu sezon aynı zamanda biraz daha çekişmeli olduğu için daha stresli ve heyecanlıydı. Bu da maçlara bazen iyi bazen de kötü olarak yansıdı. Takımda genel olarak aile ortamı var ve arkadaşlığımızın dışarıda iyi olmasını sahaya yansıtarak başarıya ulaştığımızı düşünüyorum.

Sana göre sezonun kırılma anı neydi? Şampiyonluk yolunda diğerlerinden daha önemli bir maç var mı diye sorsam aklına ilk gelen ne olur?

Kırılma anı olarak anabileceğim sadece tek bir an değil birçok an oldu. Fakat en önemlilerinden bir tanesi Hakkarigücü maçında 90+5’inci dakikada attığımız goldü.

Kendi performansını nasıl değerlendirirsin?

Bu sezon 15 gol atarak sezonu tamamladım. Tabii ki tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Bu başarıda arkadaşlarımın da çok katkısı oldu. Benim için güzel ve anlamlı bir sezon oldu.

Kadın futbolunda Türkiye henüz UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında grup aşamasına bir takım gönderemedi. Sence Galatasaray Petrol Ofisi için önümüzdeki sezon Avrupa'da gerçekçi bir hedef nedir?

Öncelikle Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki bunu başarabiliriz; fakat bunun için fiziksel anlamda daha iyi bir seviyeye gelmeliyiz.

Bu sezon taraftar desteğinden memnun musunuz? Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsanız maçlarınızı Rams Park'ta oynama hayaliniz var mı?

Taraftarlarımız Florya’daki maçlarımıza bizleri ellerinden geldiği kadar desteklemek için geliyorlar. Özellikle taraftarımızın ALG spor ile oynadığımız son maçtaki desteğini unutamayız. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Rams Park’ta oynama hayalim tabii ki var. Umarım bu hayalimi de gerçekleştirebilirim.

Geçen sezon Galatasaray Petrol Ofisi ligde grubunu lider tamamlayıp şampiyonluğu playoff yarı finalinde kaybetmişti. O yenilgiden sonra Galatasaray Petrol Ofisi'nin Türkiye ligindeki ilk şampiyonluğunu kazanması için takım olarak nasıl yeniden motive oldunuz?

Geçen sezon playoff dönemine kadar sezonu lider tamamlamıştık; ama playoffları çok iyi bir şekilde geçiremedik ve gerçekten çok üzülmüştük. Soyunma odasındaki o üzüntümüzü hiç unutamadım. Sezon boyunca da bir daha öyle üzülmek istemediğimi düşünerek daha çok hırslandım ve kendimi daha çok motive etmeye çalıştım. Kesinlikle ligin çift devreli olması gerektiğini düşünüyorum böylece daha fazla maç yapıyoruz. Bu da kadın futbolunun gelişimine katkı sağlıyor.

Sence Galatasaray Petrol Ofisi'nin şampiyonluğu kadın futbolu için bir kırılma noktası olabilir mi?

Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla şampiyonluk yaşamak benim hayalimdi. Şu an hayalimi yaşıyorum ve çok gururluyum. Şampiyonluğumuzun yanında A Milli Takım olarak UEFA Uluslar Ligi’nde B liginde mücadele ediyoruz ve önümüzdeki iki maçı alırsak 2025 Avrupa Şampiyonası için playoff oynama hakkını elde edeceğiz. Bu başarılar sayesinde kadın futbolunun çok daha popüler olacağını düşünüyorum.