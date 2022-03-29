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Galatasaray paralı başkan arıyor! Mesut Özil iyi Fenerbahçeliyse gitmeli, Valerien İsmael...|

#Hadi Ben Kaçtım#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray paralı başkan arıyor Mesut Özil iyi Fenerbahçeliyse gitmeli, Valerien İsmael...|

Okay Karacan, Galatasaray'daki yeni seçim sürecini, Fenerbahçe'de Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını, Beşiktaş'taki Valerien Ismael dönemini Hadi Ben Kaçtım'da değerlendirdi.

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Okay Karacan, Galatasaray'daki yeni seçim sürecini, Fenerbahçe'de Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını, Beşiktaş'taki Valerien Ismael dönemini ve daha fazlasını değerlendiriyor.

BÖLÜMLER;

- Galatasaray paralı başkan arıyor
- Galatasaray, Barcelona'yı eleseydi Burak Elmas ibra olurdu
- Mesut Özil iyi bir Fenerbahçeliyle gitmeli
- Mesut Özil'in MLS'e gitmesi gerekiyor
- Önder Karaveli ve İsmael'in el sıkışması çok acı verici
- Önder Karaveli birileri yazdı çizdi diye gönderildi

YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında!
Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

 

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#Hadi Ben Kaçtım#Galatasaray#Fenerbahçe

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