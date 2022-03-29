Galatasaray paralı başkan arıyor! Mesut Özil iyi Fenerbahçeliyse gitmeli, Valerien İsmael...

Okay Karacan, Galatasaray'daki yeni seçim sürecini, Fenerbahçe'de Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını, Beşiktaş'taki Valerien Ismael dönemini ve daha fazlasını değerlendiriyor.
BÖLÜMLER;
- Galatasaray paralı başkan arıyor
- Galatasaray, Barcelona'yı eleseydi Burak Elmas ibra olurdu
- Mesut Özil iyi bir Fenerbahçeliyle gitmeli
- Mesut Özil'in MLS'e gitmesi gerekiyor
- Önder Karaveli ve İsmael'in el sıkışması çok acı verici
- Önder Karaveli birileri yazdı çizdi diye gönderildi
YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında!
Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.