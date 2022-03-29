Galatasaray paralı başkan arıyor! Mesut Özil iyi Fenerbahçeliyse gitmeli, Valerien İsmael...

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Okay Karacan, Galatasaray'daki yeni seçim sürecini, Fenerbahçe'de Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını, Beşiktaş'taki Valerien Ismael dönemini ve daha fazlasını değerlendiriyor.

BÖLÜMLER;



- Galatasaray paralı başkan arıyor

- Galatasaray, Barcelona'yı eleseydi Burak Elmas ibra olurdu

- Mesut Özil iyi bir Fenerbahçeliyle gitmeli

- Mesut Özil'in MLS'e gitmesi gerekiyor

- Önder Karaveli ve İsmael'in el sıkışması çok acı verici

- Önder Karaveli birileri yazdı çizdi diye gönderildi



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