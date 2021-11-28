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Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşıyor! Fatih Terim'in 11'i...

#Galatasaray#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Süper Lig
Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşıyor Fatih Terimin 11i...

Sarı kırmızılı takım, Avrupa Ligi’ndeki başarısını Süper Lig’e de taşıyarak, Yeni Malatyaspor deplasmanında galip gelmeyi hedefliyor.

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Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Marsilya’yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, Süper Lig’de bu akşam Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

BOEY VE ARDA OYNAMAYACAK

Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet, mağlubiyet, 1 beraberlikle 4 puan toplayan ve liderin 10 puan gerisine düşen sarı kırmızılı takımda Arda Turan ve Sacha Boey sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

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Galatasaray, önemli futbolcularından yoksun Yeni Malatya’yı devirerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Y.MALATYA’DA ALTI EKSiK

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 13. haftayı 12 puanla 17. sırada tamamlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Rayane Aabid, Mustafa, Abdulsamed Dumlu, Benjamin Tetteh, Rahman Buğra ve Nuri kesin yok. Wallace ve Sadık Çiftpınar’ın oynayıp oynamayacakları ise bugün belli olacak.

Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşıyor Fatih Terimin 11i...

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#Galatasaray#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Süper Lig

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