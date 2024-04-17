Galatasaray, Nicolo Zaniolo için 30 milyon Euro istiyor

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G.Saray’ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo’ya Fiorentina ve Napoli’nin talip olduğu öne sürüldü.

Calciomercato’nun haberine göre sarı kırmızılı ekip, muhtemelen Aston Villa’nın almayacağı İtalyan futbolcunun bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray, Zaniolo’yu Roma’dan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlarken, geçen sezon başında 5 milyon Euro’ya Aston Villa’ya kiraladı.

G.Saray’da 12 maçta 5 gol atan genç futbolcu Aston Villa’da 36 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsabildi. 24 yaşındaki Zaniolo’nun Galatasaray ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.