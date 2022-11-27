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Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko maçına damga vuran hareket! Itoudis ve Göksenin Köksal...

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#Fenerbahçe Beko#Galatasaray#Basketbol
Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko maçına damga vuran hareket Itoudis ve Göksenin Köksal...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 23:07

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko maçına Itoudis ile Göksenin Göksel arasındaki gerginlik damga vurdu.

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Galatasaray ile Nef ile Fenerbahçe Beko'nun kozlarını paylaştığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında çok konuşulacak anlar yaşandı.

Ligde ve Euroleague'de şu ana kadar 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i deplasmanda 97-91 mağlup etti.

SAHA KENARINDAN DESTEK

Erden Timur, Okan Buruk, Rashica, Barış Alper Yılmaz ve Ayhan Akman, Galatasaray NEF'in evinde Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçı saha kenarından takip etti.

Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko maçına damga vuran hareket Itoudis ve Göksenin Köksal...

SON ÇEYREKTE BELİRLENDİ

Karşılaşmanın ilk 3 çeyreği müthiş bir çekişmeyle geçilirken son periyotta oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, sahadan galibiyetle ayrıldı.

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ITOUDIS İLE GÖKSENİN ARASINDA GERGİNLİK

Maçın son periyodunda hakemlerin görüntülü inceleme yaptığı esnada Fenerbahçe Başantreönrü Itoudis, oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Bu esnada Galatasaray Nef kaptanı Göksenin Köksal, Itoudis'in molasına eşlik edince gerginik yaşandı.

Sonrasında Itoudis, hakemlere Göksenin Göksal'ın kendisine küfür ettiği yönünde itirazlarda bulundu. Yaşananların ardından hakemler iki isme de teknik faul çaldı.

Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko maçına damga vuran hareket Itoudis ve Göksenin Köksal...

ITOUDIS: 'BANA NE DEDİĞİNİ DUYDUNUZ!'

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Itoudis, oyuncularını "“Bana ne dediğini duydunuz. Bunun altında kalmayacaksınız” şeklinde motive etti.

GÖKSENİN'İN KAÇAN ÜÇLÜĞÜ SONRASI

İlerlerleyen dakikalarda Göksenin Köksal'ın kaçırdığı üçlük atışı sonrası, Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis'in Köksal'a el sallaması da çok konuşuldu.

ITOUDIS: 'İLK KEZ BAŞIMA GELİYOR'

Maç sonu konu hakkında açıklama yapan Itoudis, "Ben Galatasaray bençine gitmiyorum. Galatasaray'ın ne konuştuğunu dinleyen casuslarım yok. İlk kez başıma geliyor. Bu, oyunun ruhuna aykırı. Benim için sürpriz oldu. Benim molamı mı dinlemek istiyorlar? Belki de bir şeyler öğrenmek istiyorlardır." ifadelerini kullandı.

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