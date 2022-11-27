Son dakika: Potadaki dev derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i mağlup etti

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8’inci haftasında Galatasaray Nef’i deplasmanda 97-91 mağlup etti. Bu sonucun ardından bir maçı eksik olan Fenerbahçe, 7’de 7 yaparken; Galatasaray ise 5’inci mağlubiyetini aldı.



Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray, Dee Bost, Dylan Ennis, Göksenin Köksal, Angelo Caloiaro ve Mahir Ağva ilk 5’iyle başladı. Fenerbahçe’nin ilk 5’i ise Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes-Davis, Metecan Birsen ve Devin Booker’dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da hücümda etkili başladı. Ev sahibi ekip Caloiaro ve Bost ile etkili olurken, sarı kırmızılı ekibe Fenerbahçe Metecan ve Wilbekin ile karşılık verdi. Periyodun bitimine 3.47 kala gelen televizyon molasına sarı-kırmızılı ekip, 16-14 önde girdi. Molanın ardından Wilbekin’in skorer oyunuyla 12-4 seri yakalan Fenerbahçe, skoru periyodun bitimine 1.26 kala 20-26’ya getirdi. Kalan bölümde de skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 31-23 önde kapattı.



İkinci periyoda Bost’un liderliğinde daha iyi bir giriş yapan Galatasaray, yakaladığı 10-1’lik seri ile ilk yarının bitimine 6.59 kala 1 sayı farkla öne geçti ve rakibine molayı aldırdı: 33-32. Galatasaray’ın Ennis ile bulduğu üç sayılık isabetlere, sarı-lacivertli ekip, Edwards ile cevap verirken periyodun son iki dakikasına sarı-kırmızılılar, 46-44 önde girdi. Kalan bölümde de skordaki üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk yarıyı 51-46 önde tamamladı.



Üçüncü periyodun ilk bölümünde Galatasaray, bulduğu üç sayılık isabetlerle etkili olurken, Fenerbahçe de pota altını etkili kullandı. Periyodun bitimine 4.35 kala gelen televizyon molasına ev sahibi ekip, 5 sayı farkla önde girdi: 62-57. Periyodun kalan bölümünde Booker ve Wilbekin ile etkili olan Fenerbahçe, son saniyede gelen üç sayılık isabet ile son periyoda 72-70 önde girdi.



Son periyotta Hayes-Davis’in devreye girmesiyle hücumda sıkıntı yaşamayan Fenerbahçe, son 5 dakikaya 87-79 önde girdi. Kalan dakikalarda skor farkını korumayı başaran Fenerbahçe, parkeden 97-91 galip ayrıldı.



PISTIOLIS İLE ITOUDIS İLK KEZ RAKİP



Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında iki takımın başantrenörleri ilk kez birbirine rakip oldu. Dimitris Itoudis ve Andreas Pistiolis, bir dönem Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Zeljko Obradovic’in Panathinaikos’ta yardımcılığını yapmıştı. Ardından Dimitris Itoudis, 2013 yılında Banvit’in başantrenörlüğüne getirilmiş ve Pistiolis de Itoudis’in yardımcısı olmuştu. Daha sonra bu ikili, Itoudis’in başantrenörlüğünde 2014-2022 yılları arasında Rusya ekibi CSKA Moskova’da birlikte görev almıştı. 19 Mart 2022’de Pistiolis Galatasaray’ın başantrenörlüğüne getirilirken; 19 Haziran 2022’de de Itoudis, Fenerbahçe’nin başantrenörü olmuştu. Kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olan iki Yunan koçun ilk randevusunda kazanan 97-91’lik skorla Dimitris Itoudis oldu.



OKAN BURUK VE FUTBOLCULAR TRİBÜNDE



Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko derbisini Sinan Erdem Spor Salonu’nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve birçok futbolcu da takip etti. Okan Buruk’un yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Leo Dubois ve Patrick van Aanholt, karşılaşmayı tribünden takip ederek sarı-kırmızılı ekibi yalnız bırakmadı.