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GeriFutbol Galatasaray, Muslera’sız ligin en az gol yiyen takımı oldu
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Futbol
Haber Giriş: 28.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Muslera’sız ligin en az gol yiyen takımı oldu

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Sarı kırmızılılar ligde geride kalan 14 haftada kalesinde yıldız ismi Fernando Muslera olmadan başarılı bir grafiğe imza attı.

Galatasaray Okan Kocuk ve Fatih Öztürk’ün görevi devraldığı bu sezonda ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Okan Kocuk, Trabzonspor maçında kritik 4 kurtarışa imza atarken sarı kırmızılı takım bu sezon 10 kez topu ağlarında görürken, 6 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu durum Fatih Terim’i de son derece mutlu ederken, Muslera dönene kadar Okan da dünkü performansı ile yerini sağlamlaştırdı.

SON 6 SEZONUN EN BAŞARILISI

Süper Lig’de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan G.Saray dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde ederken son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Ayrıca Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakalarda 12 gol atıp 5 gol yiyen sarı kırmızılılar, dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.    

G.Saray 2019-20’de dış sahadaki 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 6’şar beraberlik ve yenilgi yaşarken bu sezon bu galibiyet sayısını ilk 7 mücadelede elde etti.

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