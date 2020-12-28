Galatasaray, Muslera’sız ligin en az gol yiyen takımı oldu

Galatasaray Okan Kocuk ve Fatih Öztürk’ün görevi devraldığı bu sezonda ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Okan Kocuk, Trabzonspor maçında kritik 4 kurtarışa imza atarken sarı kırmızılı takım bu sezon 10 kez topu ağlarında görürken, 6 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu durum Fatih Terim’i de son derece mutlu ederken, Muslera dönene kadar Okan da dünkü performansı ile yerini sağlamlaştırdı.

SON 6 SEZONUN EN BAŞARILISI

Süper Lig’de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan G.Saray dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde ederken son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Ayrıca Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakalarda 12 gol atıp 5 gol yiyen sarı kırmızılılar, dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.

G.Saray 2019-20’de dış sahadaki 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 6’şar beraberlik ve yenilgi yaşarken bu sezon bu galibiyet sayısını ilk 7 mücadelede elde etti.