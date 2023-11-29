Galatasaray - Manchester United maçı öncesi İngiliz gazeteciler ne dedi? Şaşırtan detay... 'Herkes farkında, Galatasaray...'

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Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, gruptaki en önemli maçına Old Trafford’da 3-2 mağlup ettiği Manchester United’a karşı çıkacak. 4 puana sahip olan sarı kırmızılılar, İngiliz devini RAMS Park’ta ağırlayacak. Erik ten Hag yönetiminde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Manchester United’ı yenmek isteyen Galatasaray, aynı zamanda avantaj elde etmek için grubun diğer maçında Bayern Münih’in Kopenhag karşısında kazanmasını bekleyecek. Manchester United’ın performansını yıllardır takip eden İngiliz futbol medyasının önemli isimleri, temsilcimizin zorlu maçını ve kazanma şansını Spor Arena’ya yorumladı.

İNGİLİZ GAZETECİLERİN, GALATASARAY-M.UNİTED MAÇIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE:

JOHN MURRAY (BBC): RASMUS HOJLUND, GALATASARAY’A KARŞI NE KADAR ETKİLİ OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

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Bu sezonun başlarında Manchester United'da bir şeylerin yolunda gitmediği çok çabuk anlaşıldı. Manchester United, Galatasaray Old Trafford'a geldiğinde sezonun ilk altı maçından üçünü kaybetmiş ve Galatasaray maçının hemen öncesinde Crystal Palace'a 1-0 mağlup olmuştu. Açıkçası kazanabildikleri maçlarda da pek ikna edici performans ortaya koyamamışlardı. Ancak yine de Galatasaray'a karşı maçı kaybetmeleri, özellikle de maçta iki kez öne geçmelerine rağmen sürpriz oldu. Bu durum, Manchester United'ın bu sezon yaşadığı kırılganlığın tipik bir örneğiydi. Wilfried Zaha, hem Crystal Palace'ta hem de Premier Lig'de çok popüler bir oyuncuydu ve böyle bir maçı tek başına kazanabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu.

Lucas Torreira, istikrarlı ve güvenilir bir orta saha oyuncusu. Ve tabii ki Mertens ve Icardi de saygı duyulmayı hak eden oyuncular. Bu maçı kimin kazanacağına gelecek olursak, Manchester United'ın Everton ile oynadığı maçtan önce hemen ‘Galatasaray’ derdim. Ancak Manchester United’ın pazar günü Everton ile oynadığı maç benim tekrardan düşünmeme neden oldu. Genel beklenti, Everton'ın on puan silindikten sonraki ilk maçında kazanacağı yönündeydi. Aslında Manchester United'ın maça yaklaşımı ve tutumu çok yerindeydi. Bu sezon Premier Lig'deki en büyük galibiyetlerini ve Erik ten Hag yönetiminde deplasmanda aldıkları en iyi sonuçlardan birini elde ettiler.

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“YİNE DE FAVORİ GALATASARAY AMA…”

Yine de favori Galatasaray ama Manchester United’ın Everton’a karşı Goodison Park’ta aldığı galibiyet küçük de olsa moral olarak bir avantaj sağlayabilir. Erik ten Hag, takımın pazar günkü performansından ve orta sahada Amrabat yerine 18 yaşındaki Kobbie Mainoo’yu oynatma kararından çok şey çıkaracaktır. Bu cesur bir karardı ama karşılığını aldı. Ten Hag’ın takımı, bir kimliğe sahip olmamakla suçlanıyor ancak gerçek şu ki, uzun bir sakatlık listesinin olduğu bir dönemde, onları ligin zirvesindeki Arsenal'in sadece altı puan yakınına getiren bir sonuç serisi elde ettiler.

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M.United'ın hala Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin seviyesine yaklaşamadığı hissi devam ediyor ancak İstanbul'da kazanmaları halinde sezonun şu ana kadarki görüntüsü çok farklı olacak. Etkili olacak oyunculara gelince, kaptan Bruno Fernándes'in böyle gecelerde performans göstermesi bekleniyor. Rasmus Hojlund da formda olduğu sürece Şampiyonlar Ligi'nde ve bu sezon Galatasaray'a karşı ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Galatasaray Stadyumu’na İstanbul metrosuyla seyahat etme deneyimimi asla unutmayacağım. Türkiye’nin, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde en çılgınca karşılamalardan bazılarını sunduğu herkes tarafından biliniyor. M.United'ın Everton'a karşı oynadığı oyun çılgın bir kalabalığı sakinleştirdi ve maçın sonunda birçok Everton taraftarı stadyumu erken terk etti. Erik ten Hag, takımının İstanbul'da da bunu tekrarlayabileceğini umuyor.

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CARL ANKA (THE ATHLETIC): GALATASARAY MANCHESTER UNITED'I ŞAŞIRTTI

İngiltere'de ilk maçtaki 2-3'lük mağlubiyet pek çok insanı şaşırttı. Sadece yenilgi değil, Manchester United'ın çöküşü de şaşırttı. Rasmus Hojlund, gecenin ikinci golünü attığında Old Trafford'daki pek çok kişi maçın bittiğine inanmıştı ancak Manchester United kötü savunma yaptı. Bundan üç dakika sonra Galatasaray eşitliği sağladı ve altı dakika sonra da bir penaltı kazandı. Old Trafford’daki sonuç, Galatasaray'ın İngiltere topraklarındaki ilk galibiyetiydi. Galatasaray, Manchester United'ı şaşırttı ancak Erik ten Hag için asıl endişe verici olan, Mauro Icardi'nin penaltıyı çevirmiş olması durumunda skorun daha da kötü olabileceğiydi.

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Manchester United'ın eski kanat oyuncusu Wilfred Zaha, Old Trafford'daki ilk maçta gol attı ve sevinciyle her şeyden keyif almış gibi görünüyordu. Onu sağ bek oyuncuları Aaron Wan-Bissaka ya da Diogo Dalot’a karşı mücadele ederken göreceğiz. Mauro Icardi nerede oynarsa oynasın etkileyici bir gol tehdidi olmaya devam ediyor. Manchester United için en büyük sorulardan biri Kerem Aktürkoğlu ile nasıl başa çıkacakları. Casemiro, Christian Eriksen ve Mason Mount sakat olduğu için M.United menajeri genç Kobbie Mainoo'dan Türk 10 numarayı marke etmesini isteyebilir.

“MANCHESTER UNITED’DAKİ HERKES GALATASARAY’IN FORMUNUN FARKINDA”

Galatasaray, hafta sonu küme düşme mücadelesi veren Alanyaspor'u 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi maçı için mükemmel bir hazırlık yaptı. Zor bir maç olacak. Google maç tahmincisi, Manchester United'ın %38'lik şansına karşılık Galatasaray'ın %36'lık bir kazanma şansı olduğunu söylüyor. M.United'ın eleme turlarına katılma şansını sürdürebilmesi için Türkiye'de kazanması gerekiyor. Ancak takımdaki herkes Galatasaray'ın iyi formunun ve stadyumunuzun seyahat eden taraftarlar ve oyuncular için nasıl düşmanca bir atmosfer yaratacağının farkında. Luke Shaw'ın M.United kadrosuna geri dönmesi İngiliz ekibine bence küçük bir avantaj sağlıyor ancak bu maç kolayca berabere bitebilecek bir maç.

Ten Hag, İngiltere'deki ikinci sezonuna zor bir başlangıç yaptı. Çok sayıda sakatlık nedeniyle en güçlü on birini oynatamadı ve kadrodaki sürekli değişiklikler bazı hayal kırıklığı yaratan performanslara yol açtı. M.United son altı Premier Lig maçının beşini kazandı ancak bu galibiyetlerde ikna edici performans sergilediklerini söyleyen çok az kişi var. M.United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyetlerde de gördüğünüz gibi bu takım için işler ters gittiğinde çok ters gidiyor. Başlama vuruşundan sonra çabuk gol yeme gibi kötü bir eğilimleri var. Forvet oyuncularının bir kısmı güven sorunu yaşıyor. Casemiro, geçen sezonki performansına ulaşamadı. Bununla birlikte bu sezon M.United için en etkileyici performans sergileyenler, yazın ayrılması muhtemel görünen oyuncular. Harry Maguire, bu sezon stoperde çok sayıda iyi maç çıkardı. Scott McTominay, sık sık zayıf pasları ve topa sahip olma becerisi nedeniyle eleştirilse de Premier Lig'de takımın en skorer oyuncusu. Luke Shaw'ın sakatlıktan dönmesi M.United için büyük bir destek olacak. Umarım Bruno Fernandes ve Alejandro Garnacho da iyi maçlar çıkarabilir.

“GALATASARAY’IN SAHASINDAKİ ATMOSFERİN RAKİPSİZ OLDUĞU SÖYLENİYOR”

Galatasaray'ın sahasındaki atmosferin rakipsiz olduğu söyleniyor. Manchester United taraftarları, kura çekimi sırasında Galatasaray’ın stadyumundaki atmosferin gürültü ve ateşli bir ortamdan dolayı kazanılması en zor maç olacağını biliyordu. M.United, pazar günü Goodison Park'ta Everton ile oynadığı maçta gürültülü bir atmosferin örneğini yaşadı. (Everton taraftarları, Premier Lig'in mali usulsüzlükler nedeniyle kendilerinden 10 puan düşürme kararını protesto etmişti) Kobbie Mainoo ve diğer oyuncuların akıllı oyunu sayesinde bu düşmanca ortamın üstesinden geldiler. M.United taraftarları, aynı başarıyı Türkiye'de de tekrarlayabileceklerini umuyor.

JACQUE TALBOT (FOOTBALL TRANSFERS): GALATASARAY’IN SAHASINDAKİ ATMOSFER MANCHESTER UNITED’IN SİNİRLERİNİ BOZACAK

Galatasaray'ın Old Trafford’daki ilk maçta kesin olarak kazanacağını düşünmüyordum ama Manchester United’ın iyi futbol oynamayacağını biliyordum. Bu onların bu sezon şu ana kadar gösterdiği performanslarının tipik bir örneği. Manchester United’ın sonuç almada bir sorunu yok ancak sergiledikleri oyun kesinlikle arzulanan bir şey değil. Dries Mertens'in Galatasaray'a yardımcı olabilecek bir tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Manchester United’ı yenme konusunda Angelino da Galatasaray’a avantaj sağlayabilecek bir oyuncu. Wilfried Zaha, tıpkı Old Trafford’daki ilk maçta olduğu gibi formda olduğunda Manchester United’a sorun çıkarabilecek hücum unsurudur. Zaha, o gün golü atmak için Diogo Dalot’a karşı müthiş bir mücadele vermişti. Zaha’nın aynı şeyi tekrarlamasına engel olmak Manchester United’ın ek önlemler alacağını düşünüyorum.

Bu maçta Galatasaray, evinde oynayacağı için daha avantajlı. Galatasaray, Manchester United’ı yenebilecek kapasitede olduğunu biliyor. Bu maç Manchester United için gerçek bir sınav olacak ve galibiyetle ayrılırlarsa şaşıracağım. Erik ten Hag’ın, üst düzey bir taktik anlayışı var. Bence bu maçta Kobbie Mainoo'nun yine keyif verdiğini görebiliriz. Mainoo, Everton karşısında muhteşem bir performans sergiledi. Ayrıca Andre Onana da yavaş yavaş forma giriyor ve bu göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Galatasaray'ın atmosferi, ateşli bir ortamın ve gürültünün olduğu gerçek bir Türk futbol stadyumunu andırıyor. Bu atmosfer Galatasaray’a yardımcı olacak ve Manchester United’ın sinirlerini bozacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçı olacağı için özel bir atmosfer olmasını bekliyorum.