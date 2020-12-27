Galatasaray maçı sonrası İrfan Can Kahveci'den Oğulcan Çağlayan'a 'Zlatan' yorumu

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan golü atarken bu gol, aynı zamanda Oğulcan'ın Galatasaray formasıyla attığı ilk gol oldu.

Maçtan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oğulcan'a övgüler yağdı. Bu paylaşımlardan biri de Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'den geldi.

İRFAN CAN'DAN OĞULCAN PAYLAŞIMI

İrfan Can, Oğulcan Çağlayan için "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.

Taylan Antalyalı ise takım arkadaşı için ''Aslan kardeşim benim. Hakettin devamı da gelecek sana inanıyoruz.'' sözlerini kullandı.

Maçın yıldızlarından olan Oğulcan Çağlayan hakkında Emre Kılınç ''Maşallahhh'' yazarken Kerem Aktürkoğlu ''Çok yakıştı çok'' sözlerini kullandı.

''MBAYE DIAGNE'DEN DAHA İYİ!''

Oyunu ve mücadelesinin yanında tek pasları ve golüyle maça damga vuran isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan için Galatasaray taraftarı sosyal medyada övgü dolu sözler kullandı.

Taraftarlar, Twitter'da yaptığı yorumlarda Oğulcan Çağlayan için ''Diagne'den daha iyi'' yorumunda bulundular.

Diagne ise Oğulcan'ın paylaşımına cevap olarak sarı kırmızı kalp ve gülücük emojisi yaptı. Sadece Galatasaray değil, Oğulcan'ın eski takımı Çaykur Rizespor'dan futbolcular da tebrik mesajlarında bulundu. Rizesporlu Samudio, eski takım arkadaşı için ''Bravo hermanito'' yorumunda bulundu.

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