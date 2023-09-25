Galatasaray maçı öncesi Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon İstanbulspor'u Süper Lig'de tutan Fatih Tekke, takımın başında 28 maça çıktı.

İstanbulspor bu maçlarda 8 galibiyet 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet alırken 1.04 puan ortalaması yakaladı.