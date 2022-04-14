Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması! Nuri Şahin ve Okan Buruk...

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Torrent'in performansının kötü olduğunu ifade eden Metin Öztürk, "Yeni teknik direktör için sezon sonunu beklemek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü. Devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Aslolan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bir hoca değişikliği olacaksa kesinlikle Türk hoca olmasını isterim." şeklinde konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'i çok başarılı bulduğunu ve hoca adaylarından biri olduğunu belirten Öztürk, "Nuri Hoca çok başarılı. Hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Biz koşa koşa Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla görüşeceğiz. Kimler olacağını tahmin ediyorsunuz. Nuri Hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır. Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz." dedi.

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Yeni Fatih Hocalar bulmaları gerektiğini kaydeden Öztürk, "Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor." diye konuştu.