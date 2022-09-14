Galatasaray 'küheylan' kesildi! Valerien Ismael cesur olmalı, Arda Turan'ın vedası...

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Süper Lig'in 6. haftası geride kalırken Okay Karacan, Spor Arena Youtube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım programında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Haftanın fark yaratanları, yeni transferlerden ilk izlenimler, Arda Turan'ın futbola vedası ve çok daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 79'uncu bölümünde.
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00:00 Açılış
01:00 "Ligimiz, yıldız paketine dönüştü"
01:25 "Galatasaray 'küheylan' kesildi"
02:44 Kerem Aktürkoğlu & Yusuf Demir & Milot Rashica
04:22 Futbolun altın anahtarı
05:00 "Gomis, doğru zamanda ve doğru yerde"
06:08 Sergio Oliveira & Lucas Torreira
07:12 Beşiktaş - Medipol Başakşehir
09:22 "Necip Uysal'ı neden yuhalıyorsunuz?"
11:34 "Ersin Destanoğlu, bu golleri yemezdi"
13:47 "Türk hakemliği klasını kaybetmiş"
15:06 Arda Turan'ın vedası
16:08 Kapanış