Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray 'küheylan' kesildi! Valerien Ismael cesur olmalı, Arda Turan'ın vedası...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 18:38

Okay Karacan, 6'ncı haftasını geride bıraktığımız Spor Toto Süper Lig'de, öne çıkan konu başlıklarını Spor Arena YouTube kanalında değerlendirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftası geride kalırken Okay Karacan, Spor Arena Youtube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım programında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haftanın fark yaratanları, yeni transferlerden ilk izlenimler, Arda Turan'ın futbola vedası ve çok daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 79'uncu bölümünde.

YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

00:00 Açılış
01:00 "Ligimiz, yıldız paketine dönüştü"
01:25 "Galatasaray 'küheylan' kesildi"
02:44 Kerem Aktürkoğlu & Yusuf Demir & Milot Rashica
04:22 Futbolun altın anahtarı
05:00 "Gomis, doğru zamanda ve doğru yerde"
06:08 Sergio Oliveira & Lucas Torreira
07:12 Beşiktaş - Medipol Başakşehir
09:22 "Necip Uysal'ı neden yuhalıyorsunuz?"
11:34 "Ersin Destanoğlu, bu golleri yemezdi"
13:47 "Türk hakemliği klasını kaybetmiş"
15:06 Arda Turan'ın vedası
16:08 Kapanış

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan