Galatasaray 'küheylan' kesildi! Valerien Ismael cesur olmalı, Arda Turan'ın vedası...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftası geride kalırken Okay Karacan, Spor Arena Youtube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım programında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haftanın fark yaratanları, yeni transferlerden ilk izlenimler, Arda Turan'ın futbola vedası ve çok daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 79'uncu bölümünde.

YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

00:00 Açılış

01:00 "Ligimiz, yıldız paketine dönüştü"

01:25 "Galatasaray 'küheylan' kesildi"

02:44 Kerem Aktürkoğlu & Yusuf Demir & Milot Rashica

04:22 Futbolun altın anahtarı

05:00 "Gomis, doğru zamanda ve doğru yerde"

06:08 Sergio Oliveira & Lucas Torreira

07:12 Beşiktaş - Medipol Başakşehir

09:22 "Necip Uysal'ı neden yuhalıyorsunuz?"

11:34 "Ersin Destanoğlu, bu golleri yemezdi"

13:47 "Türk hakemliği klasını kaybetmiş"

15:06 Arda Turan'ın vedası

16:08 Kapanış